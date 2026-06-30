Effetto La Pressa: dopo l'articolo rimossa l'auto abbandonata da mesi

Il caso era stato sollevato da un cittadino di Spilamberto, sanzionato per 127 euro per avere lasciato davanti a casa il bidoncino dei rifiuti indifferenziati dopo lo svuotamento da parte di Hera. L'utente aveva paragonato la severa sanzione amministrativa a lui rivolta con l'impunità di chi si era reso responsabile dell'abbandono, sulla pubblica via, di un auto priva di targa. 'Due pesi e due misure? Da un lato tanto zelo per punire l'avere abbandonato involontariamente un bidoncino Hera sull'aiuola per il conferimento e dall'altro nessun intervento amministrativo per rimuovere e perseguire l'abbandono, per mesi, di un oggetto ben più ingombrante, impattante e pericoloso sulla pubblica via. come un'auto station wagon' - aveva fatto notare il cittadino.

Considerazioni e quesiti riportati dal nostro quotidiano che già aveva già raccontato l'episodio della multa per il bidoncino abbanconato e che, evidentemente, hanno portato ad una veloce reazione degli organi competenti. Quale sorpresa per i cittadini che ormai abituati a quell'auto come elemento urbanistico inamovibile, ne hanno registrato la scomparsa.

'C'era una volta e adesso nn c'è più' - commenta il cittadino multato. 'E' bastato un articolo perché il miracolo si avverasse. Grazie, La Pressa'.

