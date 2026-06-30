Il caso era stato sollevato da un cittadino di Spilamberto, sanzionato per 127 euro per avere lasciato davanti a casa il bidoncino dei rifiuti indifferenziati dopo lo svuotamento da parte di Hera. L'utente aveva paragonato la severa sanzione amministrativa a lui rivolta con l'impunità di chi si era reso responsabile dell'abbandono, sulla pubblica via, di un auto priva di targa. 'Due pesi e due misure? Da un lato tanto zelo per punire l'avere abbandonato involontariamente un bidoncino Hera sull'aiuola per il conferimento e dall'altro nessun intervento amministrativo per rimuovere e perseguire l'abbandono, per mesi, di un oggetto ben più ingombrante, impattante e pericoloso sulla pubblica via. come un'auto station wagon' - aveva fatto notare il cittadino.
Considerazioni e quesiti riportati dal nostro quotidiano che già aveva già raccontato l'episodio della multa per il bidoncino abbanconato e che, evidentemente, hanno portato ad una veloce reazione degli organi competenti. Quale sorpresa per i cittadini che ormai abituati a quell'auto come elemento urbanistico inamovibile, ne hanno registrato la scomparsa.
'C'era una volta e adesso nn c'è più' - commenta il cittadino multato. 'E' bastato un articolo perché il miracolo si avverasse. Grazie, La Pressa'.
Effetto La Pressa: dopo l'articolo rimossa l'auto abbandonata da mesi
A segnalarlo un cittadino di Spilamberto. Il mezzo senza targa sulla pubblica via aveva sollevato un caso
Il caso era stato sollevato da un cittadino di Spilamberto, sanzionato per 127 euro per avere lasciato davanti a casa il bidoncino dei rifiuti indifferenziati dopo lo svuotamento da parte di Hera. L'utente aveva paragonato la severa sanzione amministrativa a lui rivolta con l'impunità di chi si era reso responsabile dell'abbandono, sulla pubblica via, di un auto priva di targa. 'Due pesi e due misure? Da un lato tanto zelo per punire l'avere abbandonato involontariamente un bidoncino Hera sull'aiuola per il conferimento e dall'altro nessun intervento amministrativo per rimuovere e perseguire l'abbandono, per mesi, di un oggetto ben più ingombrante, impattante e pericoloso sulla pubblica via. come un'auto station wagon' - aveva fatto notare il cittadino.
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