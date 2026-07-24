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Sagre e feste in provincia di Modena: gli appuntamenti fuori città

Sagre e feste in provincia di Modena: gli appuntamenti fuori città

Dalla montagna alla pianura, si moltiplicano gli appuntamenti. Serramazzoni la fa da padrone con due iniziative: il Festival del letame e Borlenghi sotto le stelle

3 minuti di lettura
Esplosione di appuntamenti di piazza e tradizionali sagre nel fine settimana in provincia di Modena. Sia in appennino sia nella Bassa, dove torna anche la festa dello stinco e del guancialino di maiale- Di seguito tutti gli appuntamenti

 

Cavezzo – Sagra di Motta
Giorni: 25–26–27 luglio e 31 luglio, 1–2–5 agosto La frazione di Motta ospita una delle sagre più attese della Bassa modenese, con sette serate dedicate alla cucina tradizionale, agli spettacoli serali e alle orchestre. Stand gastronomici con gnocco, tigelle, piatti della tradizione contadina e un programma ricco di musica, iniziative per famiglie e momenti comunitari.

 

Sassuolo – Sagra di Braida
Giorni: 23–26 luglio Quattro serate di sport, musica e cucina tipica emiliana. La sagra propone tornei, spettacoli, stand gastronomici con borlenghi e crescentine. Domenica 26 luglio alle 21, piazzale Porrino ospita il tradizionale Concerto di Sant’Anna, inserito nel programma “Sassuolo Città della Musica”.

 

Guiglia – Sagra di San Luigi
Giorni: 25–27 luglio Festa parrocchiale e paesana sull’Appennino, con piatti montanari, mercatini, giochi popolari e serate musicali. Un appuntamento che valorizza la cucina locale, dalla polenta alla cacciagione, in un clima familiare e accogliente.

 

Serramazzoni – Festival del Letame e Borlenghi sotto le Stelle
La 21^ edizione del Festival del Letame.
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Il cibo della Terra e della Solidarietà si terrà presso Santa Rita Bio 1964, in Via Pompeano 2294, 41028 Serramazzoni (Modena) dal 23 al 26 luglio 2026.
L’obiettivo del Festival è quello di promuovere sia la consapevolezza e l’importanza dell’Agricoltura Biologica e Biodinamica per l’ambiente, il benessere animale e l’UOMO. La gestione sostenibile delle risorse naturali (acqua e fertilità dei suoli…), la solidarietà tra produttori, consumatori e professionisti del settore, la filiera del Parmigiano Reggiano Biologico, la Biodiversità per salvare la Vacca Bianca Modenese (Presidio Slow Food) saranno alcuni dei temi trattati.
I quattro giorni dell’evento saranno dedicati alla promozione delle buone pratiche agricole, alla valorizzazione delle tradizioni locali e alla condivisione del sapere tra agricoltori, allevatori, ricercatori e cittadini. Il tutto sarà accompagnato da pranzi e cene a base di prodotti Biologici e Biodinamici, curate da Giovanni Montanari e professionisti della cultura alimentare biologica, con un cibo “Buono, Pulito e Giusto” per Tutti.

 

Medolla - Camurana: Festa dello stinco e del guancialino di maiale
Le ricette più rustiche della tradizione emiliana saranno le assolute protagoniste a Camurana, frazione di Medolla in provincia di Modena. La Festa dello stinco e del guancialino di maiale continuerà ad animare il parco della storica canonica per tutto il fine settimana, prolungandosi fino a lunedì 27 luglio.
L'apertura degli stand gastronomici è fissata ogni sera a partire dalle ore 19.30. I visitatori potranno scegliere tra numerosi primi piatti come gramigna e bigoli conditi con ricchi ragù.

 

Nel borgo di Monfestino nell'area del suo splendido castello torna Borlenghi sotto le Stelle a Monfestino
Per gustare autentici borlenghi in una delle cornici più affascinanti dell'Appennino modenese

 

Palagano – Festa d’Estate a Monchio
Giorni: 24–26 luglio Weekend dedicato alla convivialità, alla musica e ai piatti dell’Appennino. Grigliate, borlenghi, funghi fritti, serate danzanti e attività per bambini.

 

Casumaro (Finale Emilia) – Sagra della Lumaca
Giorni: 24–28 luglio Storica manifestazione gastronomica dedicata ai piatti a base di lumache, con ricette tradizionali e varianti moderne. Accanto alla cucina, spettacoli serali, mercatini e iniziative per tutte le età.

 

Campogalliano – Fiera di Luglio
Giorni: 24–28 luglio La città della bilancia si anima con sfilate, spettacoli, concerti e iniziative culturali. Dalla sfilata Young Style alla Banda Rulli Frulli, un programma ricco che coinvolge associazioni e cittadini in cinque giorni di festa.

 

Nonantola – Fiera di Luglio
Giorni: 25–27 luglio Trentunesima edizione di una fiera profondamente legata alla tradizione agricola e allevatoriale del territorio. Piazza Liberazione diventa un grande palcoscenico con esposizioni, spettacoli, gastronomia e momenti comunitari.

 

Carpi – Sagra di Quartirolo
Giorni: 17 luglio – 5 agosto Tema 2026: “La pace comincia da un sorriso”.
Una sagra lunga e ricca di iniziative parrocchiali, spettacoli, cucina tradizionale e momenti comunitari.

 

Sorbara (Bomporto) – Sorbara Sound Festival
Giorni: 24–26 luglio Piazzetta dei Tigli si trasforma in un villaggio all’aperto con food truck selezionati, birre artigianali, musica live e attività per famiglie. Tre giornate dedicate alla convivialità e ai sapori.

 

Nella foto, area ristoro nell'ambito del Sorbara Sound Festival
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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