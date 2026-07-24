Sagre e feste in provincia di Modena: gli appuntamenti fuori città

Esplosione di appuntamenti di piazza e tradizionali sagre nel fine settimana in provincia di Modena. Sia in appennino sia nella Bassa, dove torna anche la festa dello stinco e del guancialino di maiale- Di seguito tutti gli appuntamenti

Giorni: 25–26–27 luglio e 31 luglio, 1–2–5 agosto La frazione di Motta ospita una delle sagre più attese della Bassa modenese, con sette serate dedicate alla cucina tradizionale, agli spettacoli serali e alle orchestre. Stand gastronomici con gnocco, tigelle, piatti della tradizione contadina e un programma ricco di musica, iniziative per famiglie e momenti comunitari.

Giorni: 23–26 luglio Quattro serate di sport, musica e cucina tipica emiliana. La sagra propone tornei, spettacoli, stand gastronomici con borlenghi e crescentine. Domenica 26 luglio alle 21, piazzale Porrino ospita il tradizionale Concerto di Sant’Anna, inserito nel programma “Sassuolo Città della Musica”.

Giorni: 25–27 luglio Festa parrocchiale e paesana sull’Appennino, con piatti montanari, mercatini, giochi popolari e serate musicali. Un appuntamento che valorizza la cucina locale, dalla polenta alla cacciagione, in un clima familiare e accogliente.

La 21^ edizione del Festival del Letame.Il cibo della Terra e della Solidarietà si terrà presso Santa Rita Bio 1964, in Via Pompeano 2294, 41028 Serramazzoni (Modena) dal 23 al 26 luglio 2026.L’obiettivo del Festival è quello di promuovere sia la consapevolezza e l’importanza dell’Agricoltura Biologica e Biodinamica per l’ambiente, il benessere animale e l’UOMO. La gestione sostenibile delle risorse naturali (acqua e fertilità dei suoli…), la solidarietà tra produttori, consumatori e professionisti del settore, la filiera del Parmigiano Reggiano Biologico, la Biodiversità per salvare la Vacca Bianca Modenese (Presidio Slow Food) saranno alcuni dei temi trattati.I quattro giorni dell’evento saranno dedicati alla promozione delle buone pratiche agricole, alla valorizzazione delle tradizioni locali e alla condivisione del sapere tra agricoltori, allevatori, ricercatori e cittadini. Il tutto sarà accompagnato da pranzi e cene a base di prodotti Biologici e Biodinamici, curate da Giovanni Montanari e professionisti della cultura alimentare biologica, con un cibo “Buono, Pulito e Giusto” per Tutti.

Le ricette più rustiche della tradizione emiliana saranno le assolute protagoniste a Camurana, frazione di Medolla in provincia di Modena. La Festa dello stinco e del guancialino di maiale continuerà ad animare il parco della storica canonica per tutto il fine settimana, prolungandosi fino a lunedì 27 luglio.L'apertura degli stand gastronomici è fissata ogni sera a partire dalle ore 19.30. I visitatori potranno scegliere tra numerosi primi piatti come gramigna e bigoli conditi con ricchi ragù.

nell'area del suo splendido castello torna Borlenghi sotto le Stelle a MonfestinoPer gustare autentici borlenghi in una delle cornici più affascinanti dell'Appennino modenese

Giorni: 24–26 luglio Weekend dedicato alla convivialità, alla musica e ai piatti dell’Appennino. Grigliate, borlenghi, funghi fritti, serate danzanti e attività per bambini.

Giorni: 24–28 luglio Storica manifestazione gastronomica dedicata ai piatti a base di lumache, con ricette tradizionali e varianti moderne. Accanto alla cucina, spettacoli serali, mercatini e iniziative per tutte le età.

Giorni: 24–28 luglio La città della bilancia si anima con sfilate, spettacoli, concerti e iniziative culturali. Dalla sfilata Young Style alla Banda Rulli Frulli, un programma ricco che coinvolge associazioni e cittadini in cinque giorni di festa.

Giorni: 25–27 luglio Trentunesima edizione di una fiera profondamente legata alla tradizione agricola e allevatoriale del territorio. Piazza Liberazione diventa un grande palcoscenico con esposizioni, spettacoli, gastronomia e momenti comunitari.

Giorni: 17 luglio – 5 agosto Tema 2026: “La pace comincia da un sorriso”.Una sagra lunga e ricca di iniziative parrocchiali, spettacoli, cucina tradizionale e momenti comunitari.

Giorni: 24–26 luglio Piazzetta dei Tigli si trasforma in un villaggio all’aperto con food truck selezionati, birre artigianali, musica live e attività per famiglie. Tre giornate dedicate alla convivialità e ai sapori.

Nella foto, area ristoro nell'ambito del Sorbara Sound Festival