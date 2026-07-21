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Morto in un frontale a Bomporto, giovedì i funerali di Felice Acquaviva

Morto in un frontale a Bomporto, giovedì i funerali di Felice Acquaviva

L'incidente, avvenuto durante un violento temporale, aveva visto coinvolte una Toyota Yaris e una Fiat 500

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Si terranno giovedì 23 alle 9 presso la Cappella del Policlinico di Modena i funerali di Felice Acquaviva, il 67enne morto il 15 luglio in uno scontro frontale tra due auto in via per Bastiglia a Bomporto. L'incidente, avvenuto durante un violento temporale, aveva visto coinvolte una Toyota Yaris e una Fiat 500. Felice Acquaviva lascia la moglie Anna e il figlio Davide.

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