Morto in un frontale a Bomporto, giovedì i funerali di Felice Acquaviva

Si terranno giovedì 23 alle 9 presso la Cappella del Policlinico di Modena i funerali di Felice Acquaviva, il 67enne morto il 15 luglio in uno scontro frontale tra due auto in via per Bastiglia a Bomporto. L'incidente, avvenuto durante un violento temporale, aveva visto coinvolte una Toyota Yaris e una Fiat 500. Felice Acquaviva lascia la moglie Anna e il figlio Davide.