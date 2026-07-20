Bassa modenese: violenta grandinata, danni per milioni in pochi minuti

Una mattinata di paura e distruzione ha sconvolto la Bassa Modenese oggi, lunedì 20 luglio 2026. Una violenta supercella temporalesca ha attraversato il territorio scaricando una grandinata di proporzioni storiche. Chicchi di ghiaccio con diametri compresi tra i 7 e i 10 centimetri si sono abbattuti come proiettili su centri abitati e campagne, lasciando dietro di sé una scia di devastazione.



L'ondata di maltempo ha colpito con particolare violenta il comune di Cavezzo, ma la traiettoria della tempesta ha investito pesantemente anche i territori di San Prospero, Novi di Modena, Concordia, Medolla e la frazione di Solara.

La perturbazione odierna rappresenta il secondo durissimo colpo per l’area nel giro di pochissimi giorni: appena cinque giorni fa, il 15 luglio, un altro violento nubifragio aveva flagellato la zona tra Carpi e Cavezzo, saturando i canali e indebolendo le infrastrutture. Oggi, la grandine gigante ha completato l'opera.



Il bilancio è devastante. Schiere di automobili parcheggiate all'aperto sono state letteralmente devastate, con parabrezza e lunotti posteriori completamente sfondati dalla forza d'impatto dei blocchi di ghiaccio.

Si registrano pesanti danni anche ai tetti delle abitazioni, alle tapparelle e, in particolare, ai pannelli solari e fotovoltaici, molti dei quali sono andati distrutti. Il Comune di Cavezzo ha inoltre segnalato allagamenti diffusi nelle principali arterie stradali del paese, con i tecnici comunali e la Protezione Civile già attivi sul campo per i primi sopralluoghi d'urgenza.



Il bilancio più drammatico si registra però nelle campagne, nel pieno della stagione del raccolto, già duramente colpito nei giorni scorsi dal forte vento con raffiche fino a 100 km orari.



Foto da meteo Cavezzo, relativa alla grandine caduta in mattinata

