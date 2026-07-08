Comandante dei carabinieri di Pavullo in vacanza si getta nel canale e salva una donna

Un carabiniere libero dal servizio si è gettato in un canale di irrigazione per soccorrere e salvare una donna, caduta in acqua con la propria auto dopo un incidente stradale. E' successo ieri sera a Sezze in provincia di Latina. Il maresciallo capo Angelo De Simoni, comandante della stazione di Pavullo, che si trovava in vacanza in zona, è riuscito a rassicurare la donna e a guidarla verso il finestrino lato passeggero. Con l'aiuto di altre persone accorse nel frattempo sul posto, la donna è stata messa in sicurezza sulla sponda del canale.

Poi il maresciallo ha chiamato il 112, e all'arrivo dei colleghi si è qualificato e si è messo a disposizione. A dare notizia dell'intervento di soccorso è il Sim Carabinieri: 'Ancora una volta — sottolinea la segreteria nazionale - un appartenente all'Arma ha dimostrato che il senso di responsabilità e il dovere di protezione verso i cittadini non terminano mai con la fine del turno di servizio, né vengono meno durante i periodi di licenza. Il gesto eroico del nostro Comandante di Stazione della provincia di Modena, compiuto con sprezzo del pericolo, lucidità e assoluta generosità in una situazione di evidente rischio per la propria incolumità, merita il più alto riconoscimento istituzionale'.