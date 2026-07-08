Congresso Lega Bassa modenese: Paola Cappi confermata segretario

Si è tenuto ieri sera il congresso Lega per la sezione Bassa modenese a cui è stata accorpata la sezione di Mirandola. All'unanimità è stata rieletta segretario per il secondo mandato Paola Cappi, attuale assessore al Bilancio e alle politiche abitative del Comune di Cavezzo. Sempre all’unanimità sono stati eletti come consiglieri Davide Baraldi, Lorena Mantovani, Agnese Zaghi e Lavinia Zavatti.