Si è tenuto ieri sera il congresso Lega per la sezione Bassa modenese a cui è stata accorpata la sezione di Mirandola. All'unanimità è stata rieletta segretario per il secondo mandato Paola Cappi, attuale assessore al Bilancio e alle politiche abitative del Comune di Cavezzo. Sempre all’unanimità sono stati eletti come consiglieri Davide Baraldi, Lorena Mantovani, Agnese Zaghi e Lavinia Zavatti.
Congresso Lega Bassa modenese: Paola Cappi confermata segretario
Sempre all’unanimità sono stati eletti come consiglieri Davide Baraldi, Lorena Mantovani, Agnese Zaghi e Lavinia Zavatti
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