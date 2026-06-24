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Lega, Lodovica Boni confermata alla guida a Castelfranco Emilia, San Cesario, Nonantola e Ravarino

Lega, Lodovica Boni confermata alla guida a Castelfranco Emilia, San Cesario, Nonantola e Ravarino

on lei entrano nel direttivo anche Simona Aldrovandi e Luisa Tarabusi, dando vita a una squadra interamente al femminile

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Prosegue il percorso congressuale della Lega in provincia di Modena. Il 23 giugno si è svolto il congresso della sezione che riunisce i comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Nonantola e Ravarino.

L'assemblea, coordinata dal Commissario Provinciale Stefano Corti e dalla Segretaria Provinciale della Lega di Modena, Caterina Bedostri, ha eletto segretario e componenti del direttivo.

Alla guida della sezione è stata confermata Lodovica Boni, già commissario dal 2024. Con lei entrano nel direttivo anche Simona Aldrovandi e Luisa Tarabusi, dando vita a una squadra interamente al femminile.

Tra le priorità indicate nel programma vi è il rafforzamento del rapporto con i cittadini, attraverso una presenza costante su un territorio che va da San Cesario a Ravarino, l'organizzazione di incontri pubblici e momenti di confronto al fine di approfondire temi centrali tra cui sicurezza, sviluppo economico e sostegno alle imprese.

Il congresso ha rappresentato anche un momento di rilancio per il gruppo locale, che negli ultimi anni ha affrontato diverse difficoltà, ma che oggi si presenta più compatto e determinato.

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