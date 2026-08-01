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Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

L'ateneo guidato dal rettore Rita Cucchiara, contestualmente alle linee guida, ha distribuito oltre trentamila licenze Gemini e NoteBookLM

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La tesi di laurea si potrà scrivere con l'Intelligenza artificiale, a patto che lo si dichiari, specificando in quale misura e per quali finalità e che il docente sia d'accordo. L'Università di Modena e Reggio Emilia ha varato le nuove linee guida sull'uso dell'Intelligenza artificiale, che prendono in esame anche molti altri aspetti del suo utilizzo in ambito accademico.

Non è la prima Università che lo fa, ma l'ateneo guidato dal rettore Rita Cucchiara, contestualmente alle linee guida che prevedono cosa si può fare e cosa non si può fare, ha distribuito oltre trentamila licenze delle piattaforme Gemini Edu e NotebookLM a studenti, docenti, ricercatori e personale.

L'Ai è ammessa come supporto per comprendere concetti complessi, organizzare lo studio, sviluppare idee e svolgere attività di autovalutazione. Potrà essere usata anche durante esami e verifiche intermedie, sempre previa autorizzazione. I docenti dovranno indicare nei programmi dei corsi le modalità e i limiti consentiti.

Le linee guida vietano di inserire nei sistemi non autorizzati dati personali, materiali riservati, progetti di ricerca inediti o brevetti non ancora depositati. Un sistema di Ai non potrà essere indicato come autore di un articolo scientifico o di un brevetto, né sostituire il giudizio umano nella valutazione di studenti o candidati nei concorsi.

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Vietati anche i sistemi di riconoscimento delle emozioni di studenti e personale.

La novità principale è però quella rappresentata dalla messa a disposizione diretta degli strumenti, a cominciare dalla formazione: a settembre, infatti, partiranno i corsi di Ai Literacy per tutte le componenti dell'ateneo, corpo studensco, docenti, ricercatori, tecnici amministrativi e bibliotecari. Per quanto riguarda gli strumenti adottati, Gemini Edu supporterà l'esplorazione di argomenti complessi e le capacità analitiche; NotebookLM la gestione di appunti, fonti e materiali, con possibilità di ricavarne sintesi e mappe concettuali.

Le linee guida saranno aggiornate periodicamente per tenere conto dell'evoluzione delle tecnologie e della progressiva applicazione della normativa europea e nazionale.

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