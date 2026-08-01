Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

La tesi di laurea si potrà scrivere con l'Intelligenza artificiale, a patto che lo si dichiari, specificando in quale misura e per quali finalità e che il docente sia d'accordo. L'Università di Modena e Reggio Emilia ha varato le nuove linee guida sull'uso dell'Intelligenza artificiale, che prendono in esame anche molti altri aspetti del suo utilizzo in ambito accademico.

Non è la prima Università che lo fa, ma l'ateneo guidato dal rettore Rita Cucchiara, contestualmente alle linee guida che prevedono cosa si può fare e cosa non si può fare, ha distribuito oltre trentamila licenze delle piattaforme Gemini Edu e NotebookLM a studenti, docenti, ricercatori e personale.

L'Ai è ammessa come supporto per comprendere concetti complessi, organizzare lo studio, sviluppare idee e svolgere attività di autovalutazione. Potrà essere usata anche durante esami e verifiche intermedie, sempre previa autorizzazione. I docenti dovranno indicare nei programmi dei corsi le modalità e i limiti consentiti.

Le linee guida vietano di inserire nei sistemi non autorizzati dati personali, materiali riservati, progetti di ricerca inediti o brevetti non ancora depositati. Un sistema di Ai non potrà essere indicato come autore di un articolo scientifico o di un brevetto, né sostituire il giudizio umano nella valutazione di studenti o candidati nei concorsi.

Vietati anche i sistemi di riconoscimento delle emozioni di studenti e personale.

La novità principale è però quella rappresentata dalla messa a disposizione diretta degli strumenti, a cominciare dalla formazione: a settembre, infatti, partiranno i corsi di Ai Literacy per tutte le componenti dell'ateneo, corpo studensco, docenti, ricercatori, tecnici amministrativi e bibliotecari. Per quanto riguarda gli strumenti adottati, Gemini Edu supporterà l'esplorazione di argomenti complessi e le capacità analitiche; NotebookLM la gestione di appunti, fonti e materiali, con possibilità di ricavarne sintesi e mappe concettuali.

Le linee guida saranno aggiornate periodicamente per tenere conto dell'evoluzione delle tecnologie e della progressiva applicazione della normativa europea e nazionale.