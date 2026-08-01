Fine settimana fuori Modena: gli eventi principali in provincia

Mirandola – Cividale al Pettine
Dal 30 luglio al 2 agosto 2026 Storica festa dedicata ai maccheroni al pettine delle valli modenesi: gastronomia, tradizione e comunità.
Cavezzo – Sagra di Motta
Dal 31 luglio al 2 agosto 2026 Uno degli appuntamenti gastronomici più frequentati della Bassa, con cucina tradizionale e serate di festa.
Carpi – Sagra di Quartirolo
Ultimo weekend – dal 17 luglio al 5 agosto 2026 Tema dell’anno: “La pace comincia da un sorriso”. La 51ª edizione propone cucina, comunità e iniziative parrocchiali.
Fiorano Modenese – Fiorano Summer Fest
Sabato 1 agosto 2026, dalle 19 alle 24 Grande festa d’estate nel centro cittadino: musica, balli latino-americani, gastronomia, esposizioni di auto, attività per ragazzi e locali aperti tra piazza Ciro Menotti, via Vittorio Veneto e via Marconi.
Pavullo nel Frignano – L’assedio di Montecuccolo
Sabato 1 e domenica 2 agosto 2026 Rievocazione storica del 1799 al Castello di Montecuccolo: battaglie, figuranti e atmosfere d’epoca.
Pavullo nel Frignano – Festival Fuori Pista – Tappa finale
Dal 31 luglio al 2 agosto 2026 Spettacoli dal vivo, teatro e musica nel piazzale della Chiesa di San Bartolomeo e nel Parco Ducale.
Fiumalbo – Note e Arte nel Romanico
Domenica 2 agosto 2026, ore 17 Concerto del Duo DissonAnce all’Oratorio di San Michele Arcangelo: fisarmoniche e musica dal cinema.
Montecreto – Esercizi di fantastica
Sabato 1 agosto 2026, ore 21 Spettacolo di teatrodanza ispirato a Gianni Rodari, in Piazza del Bar Sport: una produzione Sosta Palmizi con Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti.