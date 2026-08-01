Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, nomadi nei parcheggi e nei parchi: allontanati 67 veicoli. Camporota: 'Condivido esasperazione'

Modena, nomadi nei parcheggi e nei parchi: allontanati 67 veicoli. Camporota: 'Condivido esasperazione'

'La natura nomade e la rapidità di spostamento di questi gruppi rendono le operazioni di sgombero una misura a tempo determinato'

2 minuti di lettura
Sono stati circa 80 i controlli mirati al contrasto del degrado urbano e all'occupazione abusiva di aree pubbliche, principalmente nei parcheggi dei centri commerciali e dei parchi cittadini, effettuati da gennaio ad oggi dalle pattuglie del Comando di Polizia locale. Un'attività che ha visto gli agenti impegnati soprattutto nella zona del centro commerciale I Portali, portando a 17 sanzioni per violazione del Regolamento di Polizia Urbana e diverse sanzioni per violazioni al codice della strada. Nel complesso, sono state identificate 43 persone, controllati e allontanati 67 veicoli tra camper, roulotte ed autovetture. Lo rende noto il Comune anche a seguito delle denunce per lo stato vergognoso in cui versa il parcheggio del Parco Ferrari.
'Le attività di controllo e monitoraggio da parte delle nostre pattuglie sono rigorose - ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza urbana e Polizia locale Alessandra Camporota -. I nostri agenti intervengono applicando gli strumenti normativi a loro disposizione per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini. Nonostante i blocchi fisici installati in passato e i ripetuti interventi, la natura nomade e la rapidità di spostamento di questi gruppi rendono però le operazioni di sgombero una misura a tempo determinato.
Spazio ADV dedicata a novisad
Non posso nascondere un sentimento di forte esasperazione, condiviso sia dai residenti sia da chi si trova a gestire l'ordine pubblico, di fronte a un meccanismo che rischia di apparire come il gioco del gatto col topo. Parlo del continuo ritorno sul posto di queste carovane di camminanti. Le allontaniamo oggi, applichiamo i verbali, e dopo pochi giorni, se non poche ore, ce le ritroviamo esattamente nello stesso identico punto o a poche centinaia di metri di distanza. È una situazione snervante, che risucchia moltissime risorse della nostra Polizia locale, costretta a intervenire ciclicamente sullo stesso problema'.

 

L'assessore ha infine ribadito la necessità di un 'coordinamento sempre più stretto con la Prefettura e la Questura nel tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Polizia locale continuerà a fare la sua parte senza sosta, perché il controllo del territorio non venga mai meno. Ma è evidente che servono strumenti più incisivi per spezzare questa catena di ritorni continui, che mina il senso di sicurezza della comunità e vanifica il lavoro quotidiano delle forze di polizia. Per questo stiamo ragionando su come intervenire sul Regolamento di Polizia Urbana affinché si amplino le aree di intervento previste dal vigente articolo 6, ovvero la possibilità di applicare ordini
di allontanamento (i cosiddetti mini Daspo) anche nelle aree adiacenti a parchi, centri commerciali, impianti sportivi e zone ospedaliere, affinché restino fruibili dai cittadini', la sua conclusione.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Fine settimana fuori Modena: gli eventi principali in provincia

Fine settimana fuori Modena: gli eventi principali in provincia

Modena, Rossini (Fdi): 'Indecorosa la piazza di Giovanni Esposito e Meschieri, altrettanto indecoroso e indecente il Pd'

Modena, Rossini (Fdi): 'Indecorosa la piazza di Giovanni Esposito e Meschieri, altrettanto indecoroso e indecente il Pd'

Modena, un dono per la Cardiologia di Baggiovara nel ricordo di Stefano Tondi e Andrea Gilioli

Modena, un dono per la Cardiologia di Baggiovara nel ricordo di Stefano Tondi e Andrea Gilioli

Senza fissa dimora, cresce l'emergenza e la spesa: altri 34.000 euro a Porta Aperta

Senza fissa dimora, cresce l'emergenza e la spesa: altri 34.000 euro a Porta Aperta

Modena, grande partecipazione alle pastasciutte antifasciste dell’Anpi

Modena, grande partecipazione alle pastasciutte antifasciste dell’Anpi

Modena Calcio: due amichevoli a porte chiuse a Fiorano prima della Coppa Italia

Modena Calcio: due amichevoli a porte chiuse a Fiorano prima della Coppa Italia

Articoli più Letti Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Progetti Pnrr, scoppia il caso dell'Ic Ferrari di Maranello: '400mila euro mai pagati al personale'

Progetti Pnrr, scoppia il caso dell'Ic Ferrari di Maranello: '400mila euro mai pagati al personale'

Articoli Recenti 'Basta negare la matrice terroristica degli attentati'

'Basta negare la matrice terroristica degli attentati'

Espansione Polo Conad, sconforto e rabbia dei residenti: 'Ci hanno preso in giro'

Espansione Polo Conad, sconforto e rabbia dei residenti: 'Ci hanno preso in giro'

Modena, alloggi a canone concordato per il lavoratori Seta

Modena, alloggi a canone concordato per il lavoratori Seta

'Comizio al posto del corteo di lutto: ignorata la volontà dei familiari della stessa Monica'

'Comizio al posto del corteo di lutto: ignorata la volontà dei familiari della stessa Monica'