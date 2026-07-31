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Modena Calcio: due amichevoli a porte chiuse a Fiorano prima della Coppa Italia

Modena Calcio: due amichevoli a porte chiuse a Fiorano prima della Coppa Italia

La squadra di rientro dal ritiro giocherà a Formigine senza pubblico per motivi di sicurezza legati alla capienza. Superata quota 5000 negli abbonamenti venduti

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Sono stati definiti gli ultimi due test amichevoli del Modena in preparazione al debutto ufficiale, previsto il 15 agosto alle 20:45 al Penzo di Venezia con i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.
Entrambe le amichevoli si giocheranno allo Stadio “Claudio Sassi” di Spezzano di Fiorano Modenese a porte chiuse, per motivi di sicurezza legati alla capienza dell’impianto. Sabato 8 agosto alle ore 17 il Modena affronterà la Vis Pesaro, formazione militante in Serie C. Domenica 9 agosto, alle ore 18, si giocherà il tradizionale derby estivo modenese fra Cittadella e Modena, valido come Memorial “Bibe” Franco Marchesini.

 

Nel frattempo buone notizie sul fronte abbonamenti. Luglio va in archivio con un altro step raggiunto dai supporters gialloblù: superata quota 5000. Sono precisamente 5037 le tessere ad oggi sottoscritte per il campionato 2026/27 dei gialloblù di Daniele Galloppa. La campagna proseguirà regolarmente presso tutti i punti vendita ufficiali fino alla mezzanotte di venerdì 21 agosto.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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