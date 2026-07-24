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Modena Calcio: Ambrosino torna gialloblù

Modena Calcio: Ambrosino torna gialloblù

L'attaccante classe 2003 acquisito dall’SSC Napoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con diritto di riscatto

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Il ritorno in gialloblù di Giuseppe Ambrosino è ufficiale. Acquisito dall’SSC Napoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con diritto di riscatto.

Per l’attaccante classe 2003 si tratta di un ritorno nelle file del Modena, dopo l’esperienza vissuta nella seconda parte della scorsa stagione. Arrivato a Modena nel mese di febbraio, Ambrosino ha collezionato 15 presenze e realizzato 2 gol.

Tra le immagini più belle della sua prima esperienza in gialloblù resta la splendida rete realizzata nel derby contro la Reggiana: una lunga progressione palla al piede, conclusa con il preciso diagonale che è valso il momentaneo 2-0 nella sfida del 1° maggio.

Nato a Procida il 10 settembre 2003, Ambrosino è cresciuto nel Settore Giovanile del Napoli, completando tutto il percorso fino alla Primavera e vincendo la classifica marcatori del campionato 2021/22.

Prima di vestire la maglia del Modena, ha maturato diverse esperienze in Serie B con Como, Cittadella, Catanzaro e Frosinone. Nella prima parte della scorsa stagione ha inoltre collezionato 5 presenze con il Napoli, debuttando anche in Champions League.

Ambrosino vanta anche un lungo percorso nelle Nazionali giovanili italiane, dall’Under 19 all’Under 21.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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