In 28 convocati da mister Galloppa e partiti per il ritiro

Sono 28 i convocati di mister Daniele Galloppa per il ritiro di Mezzana-Marilleva. Il pullman gialloblù è partito questa mattina dallo stadio Braglia in direzione Trentino.
Ecco la lista dei convocati
PORTIERI: Matteo Bosi, Leandro Chichizola, Leonardo Consiglio, Andrea Maran.
DIFENSORI: Davide Adorni, Gady-Pierre Beyuku, Treasure Egharevba, Steven Nador, Bryant Nieling, Martino Odero, Diego Ronco, Daniel Tonoli.
CENTROCAMPISTI: Pietro Arnaboldi, Paulo Azzi, Gaston Brugman, Antonio Imputato, Stenio Zanetti Toledo, Simone Santoro, Alessandro Sersanti, Francesco Zampano.
ATTACCANTI: Luca Bacchin, Kleis Bozhanaj, Giuseppe Caso, Jordan Diarra, Joris Manquant, Pedro Mendes, Daniele Montevago, Giacomo Olzer.
Non è partito per il ritiro il portiere Abdullah Laidani, che sarà sottoposto nelle prossime ore a un intervento chirurgico di meniscectomia parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro.