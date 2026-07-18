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In 28 convocati da mister Galloppa e partiti per il ritiro

In 28 convocati da mister Galloppa e partiti per il ritiro

Il pullman gialloblù è partito questa mattina dallo stadio Braglia alla volta del Trentino. I nomi di chi c'è

1 minuto di lettura

Sono 28 i convocati di mister Daniele Galloppa per il ritiro di Mezzana-Marilleva. Il pullman gialloblù è partito questa mattina dallo stadio Braglia in direzione Trentino.

 

Ecco la lista dei convocati

 

PORTIERI: Matteo Bosi, Leandro Chichizola, Leonardo Consiglio, Andrea Maran.

 

DIFENSORI: Davide Adorni, Gady-Pierre Beyuku, Treasure Egharevba, Steven Nador, Bryant Nieling, Martino Odero, Diego Ronco, Daniel Tonoli.

 

CENTROCAMPISTI: Pietro Arnaboldi, Paulo Azzi, Gaston Brugman, Antonio Imputato, Stenio Zanetti Toledo, Simone Santoro, Alessandro Sersanti, Francesco Zampano.

 

ATTACCANTI: Luca Bacchin, Kleis Bozhanaj, Giuseppe Caso, Jordan Diarra, Joris Manquant, Pedro Mendes, Daniele Montevago, Giacomo Olzer.
Non è partito per il ritiro il portiere Abdullah Laidani, che sarà sottoposto nelle prossime ore a un intervento chirurgico di meniscectomia parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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