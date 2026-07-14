Prima categoria, il Valsa Savignano punta ancora sui giovani

Si è alzato ufficialmente il sipario sulla nuova annata sportiva, la 27esima del Valsa, e la presentazione ufficiale della stagione si è svolta presso al Gelso Bianco, suggestivo locale sulle colline di Savignano. Presente alla serata tutta la società al completo, i dirigenti, gli staff, i calciatori della prima squadra e alcuni amici sostenitori/sponsor. L’occasione è stata per presentare la rosa e condividere con gli staff le impressioni, le ambizioni tattiche e le date inizio preparazione. La rosa della prima squadra, composta da 24 giocatori tra conferme importanti e sopratutto nuovi innesti, con un’età media di 22 anni, inizierà la preparazione atletica a partire dal 18/8 e gli allenamenti si svolgeranno presso il Centro Sportivo Leo Vicini a Savignano e comprenderanno una serie di amichevoli precampionato che verranno comunicate nei prossimi giorni.

'Siamo pronti e carichi per una nuova stagione – ha dichiarato il dg Marco Fiorini -. Per la prima squadra abbiamo allestito una rosa giovane con età media di 22 anni, un bel mix con calciatori d’esperienza, competitiva, motivata e che possa disputare un campionato di consolidamento. Il Ds Bettuzzi ha lavorato bene, puntando sui giovani in linea con la nostra filosofia Valsa, partendo dal Mister Panini, facendo valere competenze e conoscenze con un occhio alla sostenibilità del budget che è fondamentale'.

La società e la squadra

Presidente: Brini Mario, vice presidente: Biagi Giovanni, direttore generale: Fiorini Marco, direttore sportivo: Bettuzzi Massimo, team manager: Galeotti Tiziano, degretario: Galletti Michael, dirigente accompagnatore: Celsini Rudi, collaboratori: Bioli Luciano, Manfredini Mirko.

Staff tecnico

Allenatore: Panini Alberto, vice allenatore: Franchini Andrea, preparatore portieri: Valentini Stefano, preparatore atletico: Cambrea Mattia, medico dociale: Caselli Massimo, fisioterapisti: LAB 21 Bagni Chiara - Franzoso Chiara Rosa

La rosa

Portieri: Filipskyy Fabio (da Spilamberto ‘07), Trenga Marco (da Villadoro‘93)

Difensori: Bettelli Lorenzo (da Bazzanese - ’03), Bongrani Tommaso (conf ‘06), Fusco Francesco (da Terre Castelli ‘07), Gozzi Simone (conf ‘86), Guiducci Jacopo (da Solignano‘03), Menzani Jacopo (Cittadella ‘06), Pignatari Nicolò (conf ‘07), Sula Ritvan (conf ‘92)

Centrocampisti: Bellei Filippo (da Terre Castelli ‘07), Bergamini Alberto ( da Terre Castelli ‘07), Buffagni Federico (da Solignano ‘05), Gjumsi Enea (da Modena FC ‘09), Grandi Diego (conf ‘07), La Manna Alessandro (conf ‘06), Lecini Aleks ( da Terre Castelli ‘07), Lolli Francesco (da Terre Castelli ‘07), Montorsi Iacopo (da Colombaro ‘01)

Attaccanti: Calandrella Gabriele (conf ‘06), Rronci Shefqet (conf ‘08), Scalinci Samuele (da Zocca ‘04), Toni Alessandro (da SPM ‘05), Veronesi Matteo (conf

‘96).

Matteo Pierotti