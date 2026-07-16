Prima categoria Modena, la Madonnina vuole sognare

E' una Madonnina ambiziosa quella che è stata costruita quest'anno e la ciliegina sulla torta potrebbe essere il ritorno di bomber Panzanato della Cdr

Mutina che però dovrà essere operato a settembre. Ecco la rosa a disposizione del confermatissimo Michele Cavuoto, che lo scorso anno venne esonerato e poi richiamato finendo il campionato a suon di vittorie. Quest'anno l'obiettivo minimo sono i playoff.

Lo staff e la squadra

Allenatore Cavuoto Michele (c), viceallenatore Colangelo Domenico, preparatore atletico Goldoni Samuele, preparatore portieri Previdi Roberto, direttore tecnico Fili Claudio.

Portieri: Chaouachi Giovanni ('08, Juniores), Pagani Edoardo ('94).

Difensori: Bamoumi Joanito ('05), Dugoni Enrico ('04), Federici Nicolò ('06), Melotti Andrea ('03), Moricciani Giancarlo ('99), Oleari Mattia ('01), Russelli Manuel ('98).

Centrocampisti: Baia Claudio ('90), Caligiuri Andrea ('05, Campogalliano), Carlucci Timothy ('06, Villa d'Oro), Cavani Davide ('05, Castelnuovo), Cottafava Federico ('93), Lugli Federico ('00, Modenese), Nardi Fabio ('05, Modenese), Rizzatti Paolo ('07, Sanfa), Rizki Moad ('03), Silingardi Pietro ('06).

Attaccanti: Asamoah Collins ('03), Gariboldi Filippo ('01), Guerra Emanuele ('02), Manfredini Alessio ('07), Pioppi Giacomo ('98).

Matteo Pierotti