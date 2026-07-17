Promozione, il Real Formigine vuole risalire subito in Eccellenza

Alla presenza anche del sindaco di Formigine Elisa Parenti e all'assessore allo sport Giulia Martina Bosi, presso l'Osteria del Borgo il Real Formigine ha presentato la nuova squadra che cercherà di risalire subito in Eccellenza. Erano presenti anche i rappresentanti del Magreta, società con la quale il Real Formigine ha iniziato una collaborazione sul settore giovanile.

Lo staff

Allenatore Barbi Andrea (nuovo), vice allenatore Rossi Nicola, preparatore portieri Garuti Andrea, preparatore atletico Dotto Daniele.

La rosa

Portieri: Borges Jean Marie ('97, Arcetana), Clement Ashietey Boye ('01).

Difensori: Lo Bello Bartolomeo ('88, Rolo), Ferrari Mattia ('05, Arcetana), Zinani Giacomo ('98, Castellarano), Casarano Nicola ('96, La Pieve), Cristiani Federico ('99), Diallo Amodou Sadio ('01), Ricci Marco ('08), Nocetti Matteo ('04), Ryda, Sighinolfi Christian ('04).

Centrocampisti: Gollini Alessandro ('04, Cdr Mutina), Cantarello Matteo ('04, La Pieve), Borghi Stefano ('96, Rolo), Piscopo Luigi ('04, Castellarano), Pegolo Achille ('08, Cittadella).

Attaccanti: Stanco Francesco ('87), Rizzuto Antonio ('91, Castellarano), Napoli Alessandro ('88), Straniero Alessandro ('08, Corlo).

Matteo Pierotti