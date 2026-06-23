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Promozione, sorpresa: il Formigine dà la panchina a Barbi

Promozione, sorpresa: il Formigine dà la panchina a Barbi

E’ reduce da una stagione da dimenticare alla Pieve ma che in passato proprio con la squadra di Nonantola aveva conquistato la storica promozione in Eccellenza

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Diciamo che le estati a Formigine non sono mai banali. Le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Ricordate lo scorso anno, la vicenda Notari, il

mister ufficializzato dalla società verdeblù e liquidato dopo due settimane, due mesi prima che iniziasse il campionato. Poi Mauro Melotti, il dg, che lasciò dopo poco tempo. Per non parlare due anni fa quando la società passò, dopo un vero e proprio travaglio, dal presidente storico Marcello Masi al nuovo proprietario Fabrizio Castelli.

Beh, anche quest'anno, quando tutto sembrava fatto per il mister, Checco Cristiani, il nuovo direttore tecnico a cui il nuovo ds, Alessandro Melli, aveva giustamente affidato la panchina conoscendo le sue indubbie qualità, l'ennesimo colpo di scena. Cristiani non se l'è sentita di fare anche

l'allenatore visto che dovrà anche occuparsi di tutto il settore giovanile, e così la società ha deciso di affidare la panchina ad Andrea Barbi, reduce da una stagione da dimenticare alla Pieve ma che in passato proprio con la squadra di Nonantola aveva conquistato la storica promozione in Eccellenza. Che è poi l'obiettivo di quest'anno del Formigine che sta allestendo un'ottima squadra per tornare subito nella categoria che ha perso nel playout contro il Campagnola

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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