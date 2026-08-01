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Il Modena si impone nell'amichevole con Trento

Il Modena si impone nell'amichevole con Trento

La rete di Bacchin segna il vantaggio definitivo di gialloblù per 1-0. Ultimo appuntamento del ritiro trentino

2 minuti di lettura

Il ritiro estivo in Trentino si è concluso con il test amichevole disputato allo Stadio Briamasco contro il Trento, formazione militante in Serie C. I gialloblù di mister Daniele Galloppa si sono imposti di misura grazie alla rete realizzata da Luca Bacchin nei primi minuti della ripresa.

Prima del calcio d’inizio, spazio a un doppio momento di raccoglimento in memoria di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano, e di Sami Said, giovane calciatore del Settore Giovanile del Trento prematuramente scomparso in settimana a seguito di un tragico incidente.


La sintesi dell'incontro

Primo tempo. Modena pericoloso al 18’, Bianco imbuca per Olzer, che controlla e calcia forte con il mancino, palla deviata in angolo da un difensore di casa. Al 28’ si vede il Trento, traversone insidioso di Ladisa, Bianco chiude in tackle sul primo palo. Chance per i canarini al 39’, Beyuku riconquista palla e serve Stenio, che trova Mendes in area, Barlocco respinge il tiro del portoghese. Conclusione potente di Stenio da fuori al 44’, si distende e para Barlocco.


Secondo tempo. Al 5’ Bacchin porta avanti i canarini: lancio preciso in profondità di Zampano, il classe 2003 entra in area e con un preciso diagonale mancino batte il portiere.

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Grande occasione per Beyuku al 16’, il francese sfonda sulla destra in contropiede, si presenta a tu per tu con il portiere e calcia alto da posizione leggermente defilata. Il Trento ci prova con il tiro di Accornero al 31’, Maran alza in angolo. Tentativo dalla distanza di Bozhanaj al 43’, palla out a lato.


Il tabellino


Reti: 5’ st Bacchin (


TRENTO: Barlocco; Fiamozzi (1’st Muca), Benassai (1’st Kassama), Frison (1’st Calzà), D’Intino (1’st Maffei); Benedetti (1’st Aucelli), Fossati (1’st Grossi), Garetto (1’st Mehic); Ladisa (17’ st Accornero), Molina (12’ st Sartori), Capone (1’st Dalmonte). Allenatore: Tabbiani.

A disposizione: Santer, Goller, Genco, Castelli, Marchi, Fedele.


MODENA: Consiglio (25’ st Maran); Beyuku (17’ st Tonoli), Adorni (1’ st Nador), Ronco (17’ st Nieling); Imputato (1’ st Odero), Bianco (1’ st Brugman), Sersanti (17’ st Arnaboldi), Zampano (17’ st Egharevba); Olzer (1’ st Bacchin; 32’ st Bozhanaj), Stenio (1’ st Ambrosino; 32’ st Caso);

Mendes (17’ st Montevago). Allenatore: Galloppa.


A disposizione: Chichizola, Santoro.


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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