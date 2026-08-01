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A Fanano il Cittadella Vis Modena si fa rispettare: l'amichevole col Livorno di Lucarelli finisce 2 a 1

A Fanano il Cittadella Vis Modena si fa rispettare: l'amichevole col Livorno di Lucarelli finisce 2 a 1

Cericola porta in vantaggio la formazione di Gori, poi i toscani pareggiano al 38esimo del primo tempo e nel finale chiudono l'amichevole

2 minuti di lettura

Prima uscita stagionale per il Cittadella Modena, impegnato nell'amichevole contro il Livorno sul campo di Fanano. La formazione modenese parte con il piede giusto e passa in vantaggio già al 5': cross dalla destra di Bertuzzi e perfetto colpo di testa di Cericola, che firma lo 0-1. Il Livorno prova a reagire al 10', arrivando al limite dell'area, ma la conclusione viene respinta dalla difesa del Cittadella. Quattro minuti più tardi i toscani hanno un calcio di punizione dal limite, ma il tiro termina alto sopra la traversa. Al 20' il Cittadella sfiora il raddoppio: un cross dalla sinistra attraversa l'area senza trovare la deviazione vincente. Al 25' il punteggio resta sull'1-0 in favore dei modenesi.

Nel finale di primo tempo è ancora Bertuzzi a rendersi pericoloso: al 31' conclude dal limite trovando la pronta risposta del portiere, mentre al 35' ci riprova con un tiro che termina di poco sopra la traversa. Il Livorno trova il pareggio poco prima dell'intervallo: cross dalla sinistra sul secondo palo e colpo di testa vincente di Di Carmine per l'1-1, risultato con cui si chiude la prima frazione. Nella ripresa il Cittadella cambia diversi uomini fin dai primi minuti, mentre il Livorno effettua alcune sostituzioni al 12'.

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Al 20' i modenesi conquistano un calcio di punizione dalla trequarti, senza però riuscire a rendersi realmente pericolosi. La gara prosegue con ritmi più bassi e poche occasioni da entrambe le parti. Al 36' Rizq prova a sorprendere il portiere con un mancino dai 25 metri, ma la conclusione termina di poco alta sopra la traversa. Al 43' il Livorno trova il gol del definitivo vantaggio, fissando il punteggio sul 2-1.

Tabellino

Livorno-Cittadella: 2-1

Reti: 5’ PT Cericola (C), Di Carmine 38’ PT (L), Ndoye 43’ ST (L)

Livorno: Ciobanu, Gentile, Regazzetti, Menarini, Bachini, Pittino, Malotti, Bacciardi (C), Di Carmine, Peralta, Malagrida, Martinez. All. Cristiano Lucarelli

Cittadella Modena: Mantini, Teresi, Bertuzzi, Dodaro, Cericola, Sabotic (C), Sansò, Fort, Carretti, Mezzadri, Piermaria. A disposizione: Celenza, Masini, Ugolotti, Teresi, Mandelli, Boccaccini, Rizq, Gozzo, Camara, Stopelli, Arnesano, Pirruccio, Cervi, Capozzi, Vicini, Bonetti, Caiazzo. All. Mattia Gori

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