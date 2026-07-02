Serie D, sono sei gli arrivi finora alla Cittadella

Sei colpi già annunciati e un cantiere ancora aperto. La Cittadella Modena, sotto l'attenta regia del direttore sportivo Biagini, si muove con decisione per allestire la rosa che affronterà la terza stagione consecutiva in Serie D. Un campionato che quest'anno manterrà l'obbligo dei tre under in campo (un 2006, un 2007 e un 2008), costringendo le società a scelte strategiche mirate. Il mosaico della Cittadella parte comunque da fondamenta solidissime, grazie ai numerosi elementi di spicco che erano già legati al club da contratti in essere.

La difesa: Sabotic e Fort blindati, Calanca verso l'addio

Il pacchetto arretrato a disposizione di mister Gori riparte dalle certezze: blindatissimi Sabotic e Fort, entrambi con un accordo esteso fino al 2028. Insieme a loro rimangono Boccaccini, il giovane Stopelli e l'esterno Carretti, ai quali verrà con ogni probabilità aggregato il classe 2008 Cesare Vicini, promosso in prima squadra dalla Juniores.

La vera novità del reparto riguarda però Calanca: per l'ex Carpi l'aria si è fatta pesante e si sta dialogando per una risoluzione del contratto (scadenza 2027). Su di lui si sono già fiondate la Ars et Labor Ferrara e il Mezzolara.

Centrocampo e corsie esterne: Sansò il volto nuovo

Tra i pali, invece, è praticamente definito il rinnovo del prestito con il Modena per il portiere Celenza, che si giocherà il posto con il neoarrivato Mantini (2006, ex Correggese).

In mezzo al campo si registrano le conferme pesanti di Mandelli e Dodaro, mentre ha salutato Marchetti, che ha ceduto alla corte della Vianese in Eccellenza. Volti nuovi e giovani per la mediana: dal Progresso è arrivato il 2004 Sansò, mentre si punta a un minutaggio più alto per il baby Teresi.

Sulle corsie esterne, salutati Tessitori, Crosariol e Barozzini (rientrato al Modena), l'unica conferma per ora è Camara, con la posizione di Sardella momentaneamente in stand-by. I volti nuovi sono tutti under: Majani (2006 dal Progresso), Piermaria (2008 dal Coriano) e il pari età Caiazzo.

Rivoluzione in attacco: c'è l'accordo con Rizq

Il reparto avanzato è quello che ha subìto il restyling più profondo dopo gli addii di Morello, Arrondini e Sala (accasatosi al Mezzolara). Resta da decifrare il futuro di Caprioni: la società spinge per trattenerlo, ma l'esterno potrebbe scendere di categoria per motivi di lavoro.

In entrata ci sono i trequartisti Capozzi (2005 dall’Imolese) e Bertuzzi (2004 dal Rovato), ma il vero colpo da novanta per l'attacco sarà Rizq.

Le rivali: l'incognita gironi

Per l'ex Pistoiese manca solo il comunicato ufficiale, ma l'accordo è blindato già da settimane. Il lavoro del ds Biagini non finisce qui: l'obiettivo prioritario ora è scovare altri due attaccanti over capaci di spostare gli equilibri.

Disegnare la mappa del prossimo girone D è ancora prematuro. Ad oggi le emiliano-romagnole aventi diritto sono otto (Correggese, Lentigione, Mezzolara, Piacenza, Progresso, Sasso Marconi, la matricola Nibbiano e la stessa Cittadella), ma il gruppo potrebbe allargarsi a dieci qualora Imolese e Fiorenzuola venissero ripescate. Resta sempre aperta, infine, la possibilità di un raggruppamento misto con formazioni lombarde e alcune toscane.

Matteo Pierotti