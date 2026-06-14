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Serie D: Cittadella, ecco Mantini e Bertuzzi

Serie D: Cittadella, ecco Mantini e Bertuzzi

Il responsabile della comunicazione dovrebbe essere ancora Matteo Seghedonimodeba,

1 minuto di lettura

Sta lentamente prendendo forma la Cittadella in vista del prossimo campionato di Serie D, il terzo consecutivo.

Partiamo dai confermati: Celenza, Boccaccini, Sabotic, Fort, Carretti, Stopelli, Vicini, Dodaro, Mandelli, Camara e Teresi. Da decidere il futuro di Calanca, che comunque dovrebbe andare via, Morello e Caprioni. Partenze: Tessitori è rientrato alla Reggiana, Crosariol liberato, Sardella potrebbe andare in C.

Capitolo arrivi: dopo quello del portiere Raffaele Mantini ('07) dalla Correggese, ecco Davide Bertuzzi, forte centrocampista classe 2004 dal Rovato Vertovese (per lui 7 reti nell'ultima stagione coi bresciani). Contattati Alessio Rizzo (c '98) della Giana Erminio e Kama Rizki (a '92) della Pistoiese, mentre l'attaccante dell'Imolese Rizzi è andato al Lentigione. Piace anche l'attaccante Fenotti del Crema. Intanto al momento, il nuovo addetto stampa al posto di Filippo Mattioli, non confermato dalla società, è Stefano Mariani, già responsabile della comunicazione sportiva, mentre il responsabile della comunicazione dovrebbe essere ancora Matteo Seghedoni.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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