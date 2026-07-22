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Formigine, uno spazio fitness in memoria di Valentina Casini, morta a 18 anni in un incidente

Formigine, uno spazio fitness in memoria di Valentina Casini, morta a 18 anni in un incidente

La famiglia Casini ha promosso una raccolta fondi collettiva. La palestra ha un costo totale di circa 27mila euro

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Il Parco della Resistenza di Formigine ospiterà un’area fitness all’aperto di 78 metri quadrati in memoria di Valentina Casini, giovane formiginese venuta a mancare prematuramente la scorsa estate all’età di soli 18 anni in un tragico incidente stradale. Valentina amava profondamente lo sport e la vita all’aria aperta. Per dare seguito alle sue passioni e donare alla comunità un luogo d’incontro sicuro e stimolante, la famiglia Casini ha promosso una raccolta fondi collettiva. La palestra ha un costo totale di circa 27mila euro.


'Ci sono progetti che vanno ben oltre il semplice valore delle opere pubbliche e toccano le corde più intime e profonde di una comunità. La nuova area fitness al Parco della Resistenza è uno di questi. Desidero esprimere a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della nostra cittadinanza il più sentito e commosso ringraziamento alla famiglia Casini. Con una generosità straordinaria e un grande amore per la nostra città, hanno saputo trasformare un dolore immenso in un dono di speranza, salute e condivisione per tantissimi giovani. Questo spazio permetterà ai ragazzi di incontrarsi, allenarsi, stringere legami e crescere insieme, mantenendo sempre vivo il ricordo e il sorriso di Valentina in un luogo pieno di energia e di vita' - afferma il sindaco Elisa Parenti.

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La palestra outdoor verrà posizionata nelle immediate vicinanze dell’esistente campo da pallacanestro e del tavolo da ping pong, creando così un vero e proprio hub sportivo polifunzionale.

L’area individuata beneficia della presenza di alberature ad alto fusto, ideali per garantire un riparo naturale anche nei mesi estivi, ed è già dotata di un impianto di illuminazione che ne assicurerà la fruibilità e la sicurezza nelle ore serali. Dal punto di vista della fornitura, l’intervento prevede una pavimentazione di sicurezza antitrauma di 78 metri quadrati su cui verranno installate un’attrezzatura principale per lo street workout comprensiva di 10 stazioni di allenamento a corpo libero e uno step multifunzionale per l’esercizio cardiovascolare e muscolare.

Attualmente le strutture e le attrezzature fitness sono in fase di produzione. I lavori di installazione prenderanno il via dopo questa fase, con l'obiettivo di completare l'opera e consegnare la nuova palestra all'aperto alla comunità all’inizio di autunno.

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