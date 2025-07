Schianto a mezzanotte in autostrada: è morta Valentina Casini, 18enne di Formigine

Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime dopo l'incidente e, dopo tre giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Bologna, una ragazza di 18 anni di Formigine è morta. Valentina Casini era rimasta vittima di un grave incidente stradale avvenuto sabato sera - poco prima di mezzanotte - sull'autostrada del Sole, vicino a Modena. Lo schianto aveva coinvolto più mezzi, tre auto in tutto e, oltre alla 18enne, erano rimasti feriti - non gravemente - altri tre giovani. Le vetture procedevano tutte in corsia sud (direzione Bologna) quando - per cause oggi in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Modena Nord - si sono scontrate tra loro.

Sul posto erano accorsi i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con automedica, ambulanza ed elisoccorso. La 18enne, trasportata in eliambulanza al Maggiore, era stata poi trasferita in terapia intensiva, dove è morta.