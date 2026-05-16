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Formigine: è morto Celso Frigieri, storico presidente dell’Associazione Magreta

Formigine: è morto Celso Frigieri, storico presidente dell’Associazione Magreta

Il sindaco: 'Resta la profonda gratitudine per una vita spesa a favore della collettività, dello sport e dei nostri giovani'

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Lutto a formigine per la scomparsa di Celso Frigieri, storico presidente dell’Associazione Magreta. Fino allo scorso anno, Frigieri ha ricoperto anche il ruolo di Presidente della Consulta dello Sport del Comune di Formigine, coordinando le richieste provenienti da tutto l’associazionismo sportivo del territorio e portandole all'attenzione dell'Amministrazione Comunale.

'Accanto al suo instancabile impegno per la comunità, lo ricordiamo anche nel suo percorso professionale, stimato fin dal 1976 come tecnico specialista presso CNH. Davanti a notizie come questa, resta la profonda gratitudine per una vita spesa a favore della collettività, dello sport e dei nostri giovani - afferma il sindaco di Formigine, Elisa Parenti -. Alla famiglia, ai tanti amici e a tutta la società va il più sentito cordoglio. Magreta e tutta Formigine perdono un grande punto di riferimento che merita di essere valorizzato; per questo, troveremo presto insieme il modo migliore per onorare e custodire la sua memoria'.

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