Eccellenza, playout: il Formigine perde e torna in Promozione dopo 8 anni

Una partita da cardiopalma e una gioia infinita per i reggiani: il Campagnola espugna lo 'Zanti' battendo 2-1 il Real Formigine nel playout secco e conquista una salvezza insperata, garantendosi la permanenza in Eccellenza. La tensione è stata altissima per tutti i 90 minuti, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto in una sfida dove la posta in palio pesava come un macigno.

Il Campagnola approccia la gara con il piglio giusto e al 15’ sblocca il match: Previato vince un rimpallo al limite, la palla arriva a Rivi che controlla e fulmina il portiere per lo 0-1. Al 19’ ancora Rivi protagonista su lancio di Angelillis, ma Clement è bravo ad anticiparlo in uscita. Il Formigine reagisce al 39’ con Barbetta che serve Waddi, ma il tiro finisce alto.

La ripresa è una girandola di emozioni. Al 13’ il Formigine si vede annullare un gol di Stanco per fuorigioco, mentre al 21’ lo stesso numero 9 sfiora la traversa di testa. Al 24’ l'episodio che sembra decidere la gara: Margotta viene steso in area da Marverti. Per l'arbitro è rigore e rosso diretto. Sul dischetto va il capitano Barilli, ma Clement intuisce e para.

Il tabellino

Il calcio è beffardo e al 27’ il Formigine, nonostante l'inferiorità numerica, pareggia: cross di Ferrara P., Vlas respinge proprio su *Stanco* che è il più lesto di tutti a ribadire in rete l'1-1. Il Campagnola non si abbatte e al 35’ trova il gol della liberazione: angolo perfetto battuto da Truzzi, in area si accende una mischia e Gutu(Vasile), toccando di ginocchio, corregge in rete per l'1-2 finale. Al triplice fischio esplode la festa ospite: il Campagnola resta in Eccellenza, mentre il Real Formigine retrocede in Promozione dopo 8 anni. Ora c'è da chiedersi quale futuro sarà per i verdeblù: l'unica possibilità per tornare subito in Eccellenza e prendere il titolo vacante del Terre di Castelli.

REAL FORMIGINE - CAMPAGNOLA 1-2

REAL FORMIGINE: Clement, Marverti, Barbetta, De Pietri (10’st Baldari), Cristiani, Maletti, Sghinolfi, Waddi (46’st Napoli), Stanco, Ferrara S., Ferrara P. (39’st Rovatti). A disp: Carella, Ricci, Artiaco, Nocetti, Onfiani, Roncaglia. All: Simone Cavalli.

CAMPAGNOLA: Vlas, Cavicchioli, Setti, Previato (39’st Camillo), Truzzi, Marzi (16’st Gutu), Angelillis, Barilli, Margotta (42’st Esposito), Rivi (42’pt Montanari), Catellani. A disp: Vioni, Lo Porto, Aurea, Zanfardino, Morini. All: Mattia Manfredini.

Arbitro: Mattia Biamdronni (Forlì)

Reti: 15’pt Rivi (C), 27’st Stanco (F), 35’st Gutu (C).

Ammoniti: 17’pt Marverti (F), 30’st Previato (C).

Espulsi: 25’st Marverti (F) per fallo da ultimo uomo in area.

Matteo Pierotti