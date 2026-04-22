Formigine, arrestato 45enne marocchino per spaccio

Nel corso della sera del 20 aprile i carabinieri hanno arrestato a Formigine, un 45enne marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sorpreso l’uomo con 11 dosi di cocaina, già confezionate in involucri di cellophane. Le successive attività di perquisizione, estese al veicolo ed al domicilio, con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Sassuolo, hanno consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente: in particolare, all’interno dell’auto, i militari hanno scoperto un ingegnoso sistema di occultamento costituito da una scatola metallica fissata con calamita sotto il sedile del conducente, all’interno della quale era nascosta un’ulteriore dose di cocaina. La perquisizione domiciliare ha poi permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente, tra cui cocaina e circa 5 grammi di hashish.

Nel complesso sono stati sequestrati circa 9 grammi di cocaina, oltre al denaro contante pari a 405 euro.

Ieri, all’esito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di dimora nel Comune di Formigine, con permanenza notturna presso la propria abitazione.