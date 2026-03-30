Eccellenza: Real Formigine, Manfredini para un rigore poi ci pensa Salvatore Ferrara

La partita si decide al 6’: rigore per l'Agazzanese per fallo di mano di Sediraj, si presenta sul dischetto lo specialista Mastrototaro ma Manfredini para la conclusione non troppo angolata. Dallo scampato pericolo il Real non rischierà sostanzialmente più niente fino alla fine della gara. Al 75' Salviatore Salvatore va via sulla riga di fondo, si accentra per poi trafiggere Bertozzi. Raggiunto il vantaggio la squadra di casa serra le fila con gli ospiti che tentano di riversarsi sulla metà campo verdeblù non riuscendo però a creare più di qualche mischia. Al 92’ in verità sono ancora i padroni di casa a presentarsi a tu per tu con il portiere, ma Napoli per poco non riesce a raddoppiare.
Il tabellinoREAL FORMIGINE-AGAZZANESE 1-0
REAL FORMIGINE: Manfredini, Sediraj, Diallo, Davoli (61’ Bationo), Maletti, Cristiani, Sighinolfi, Depietri Tonelli, Stanco (90' Napoli), Ferrara S., Ferrara P. (78’ Baldari). A disp.: Carella, Stella, Roncaglia, Waddi, Marverti. All. Cavalli.
AGAZZANESE: Bertozzi, Bragalini, Negri (80’ Fermi), Gueye, Ioance, Mauri, Memetaj, Pastorelli (46’ Soumahoro), Carella (46’ Concari), Mastrototaro (70’ Barba), Russo (46’ Vai). A disp.: Masotino, Bradarski, Caffarra, Bertè. All. Piccinini.
ARBITRO: Cunsolo di Bologna.
RETE: 75' Salvatore F.
NOTE: ammoniti Gueye, Mauri. Al 7' Mastrototaro si fa parare un rigore.
Matteo Pierotti