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Promozione, il Formigine vuole il titolo del Terre di Castelli. E intanto arrivano Cristiani e Melli

Promozione, il Formigine vuole il titolo del Terre di Castelli. E intanto arrivano Cristiani e Melli

Il presidente dei verdeblù Castelli e quello del Terre di Castelli Ali Aden, si sono parlati e l'operazione potrebbe andare in porto

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Le notizie più fresche, prima di tutto. Al Formigine stanno per entrare come dirigenti Francesco Cristiani (nella foto), che sarà il direttore tecnico, e Alessandro Melli (ex allenatore di Vis S.Prospero e Madonnina), che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Salutano quindi il dt Alessandro Luppi (anzi, aveva già salutato...) e il ds Alessandro Melotti, la cui avventura in verdeblù è durata solo una stagione.

Poi ci sarà da trovare un allenatore ma a quello ci penseranno sia Cristiani che Melli, e poi si inizierà a costruire la squadra. C'è da capire anche quale sarà la categoria. Il Formigine, appena retrocesso in Promozione, punterà a vincere il campionato ma non è detto che torni già subito in Eccellenza visto che c'è ancora libero il titolo del Terre di Castelli. Diciamo che non c'è stata ancora una richiesta ufficiale da parte del Formigine, ma sappiamo che il presidente dei verdeblù Castelli e quello del Terre di Castelli Ali Aden, si sono parlati e l'operazione potrebbe andare in porto. Per il Formigine si tratterebbe del terzo titolo di Eccellenza acquistato dopo quelli delle disciolte Mortizzuolese e Rosselli Mutina.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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