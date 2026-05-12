Promozione, il dg Luppi: 'Lascio il Formigine, giusto fare un passo indietro'

'Ho presentato le mie dimissioni al presidente Castelli: quando si retrocede è giusto fare un passo indietro'. Il ritorno del Formigine in Promozione dopo otto anni segna l'addio del direttore generale Alessandro Luppi. Il rammarico per la rimonta sfumata 'C’è grande amarezza perché nel girone di ritorno avevamo compiuto una grande rimonta – spiega Luppi al Carlino Modena – purtroppo nelle due sfide decisive contro il Campagnola abbiamo pagato le pesanti assenze, ben nove. Il rimpianto è enorme, anche perché la società sta progettando investimenti importanti sullo stadio 'Pincelli' e il mantenimento dell'Eccellenza era uno dei requisiti fondamentali; ora, inevitabilmente, qualcosa dovrà essere rivisto'.

Le polemiche arbitrali

Il KO nel play-out ha lasciato pesanti strascichi per la direzione di gara di Biandronni di Forlì. Luppi è categorico: 'Le immagini sono eloquenti. C’è un rigore solare per noi: il loro portiere perde palla e travolge Ferrara, ma l'arbitro ha incredibilmente fischiato punizione contro. Ci hanno annullato due reti regolari: sulla prima Stanco era in gioco di un passo, sulla seconda è stato fischiato un offside su un loro retropassaggio svirgolato. Infine, sull'episodio del rosso e rigore concesso a Marverti, il loro attaccante ha fatto un bel tuffo. È stato davvero incredibile'.

Matteo Pierotti