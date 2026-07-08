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Lega Sassuolo-Formigine: Sharon Ruggeri riconfermata

Lega Sassuolo-Formigine: Sharon Ruggeri riconfermata

Per acclamazione, nel congresso comunale che si è svolto ieri. Davide Romani vice

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Il congresso della Lega Sassuolo-Formigine ha riconfermato per acclamazione Sharon Ruggeri alla guida della sezione, che, da oggi, riunisce i comuni di Sassuolo e Formigine.

Fanno parte del nuovo Direttivo Davide Romani, Stefano Bargi, Luisa Berselli e Giuseppe Bettuzzi. Ruggeri ha inoltre nominato Davide Romani Vice Segretario della sezione.

'Ringrazio i militanti per la fiducia rinnovata. È uno stimolo a proseguire con ancora più determinazione il lavoro sul territorio, portando avanti le nostre battaglie con una squadra compatta e competente' , ha dichiarato Sharon Ruggeri.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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