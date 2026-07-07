Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scuole ‘bollenti’ a Modena, la Regione inizia il monitoraggio a tappeto

Scuole ‘bollenti’ a Modena, la Regione inizia il monitoraggio a tappeto

Paldino (Civici): 'Basta classi-sauna, il Governo tiri fuori i soldi. Bene l’impegno della Regione, ma ora servono i fatti, caldo torrido non è più eccezione'

2 minuti di lettura

'A scuola si deve andare per studiare e crescere, non per soffrire e fare la 'sauna'. Dobbiamo smetterla di trattare l'afa come se fosse una sorpresa improvvisa ogni anno. Per questo l’impegno della Regione a sollecitare il Governo è un segnale importante, che va nella direzione di rafforzare le azioni già in essere'. Vincenzo Paldino, consigliere regionale e capogruppo dei ‘Civici con de Pascale’, commenta così l'esito della sua interrogazione a risposta immediata in Assemblea Legislativa. Un atto ispettivo presentato per dare voce alle tantissime segnalazioni arrivate da docenti, personale educativo e sindacati del modenese sulle temperature insostenibili nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, con forti criticità registrate anche nei centri estivi.

'Molti plessi sono privi di impianti di condizionamento, oppure hanno sistemi vecchi e insufficienti. Portare i ventilatori da casa è una pezza che non basta più', aggiunge il consigliere. In particolare, Paldino ha chiesto a Viale Aldo Moro di fare pressing sull'esecutivo nazionale e di attivare subito un tavolo di confronto permanente, definendo linee guida chiare insieme alle Aziende Sanitarie Locali per gestire le emergenze meteo.

A rispondere in Aula è stata la sottosegretaria alla Presidenza della Giunta, Manuela Rontini, che ha confermato come il problema dell'inadeguatezza termica degli istituti sia ormai

Spazio ADV dedicata a novisad
strutturale, una posizione condivisa anche da Anci Emilia-Romagna.

La sottosegretaria ha quindi illustrato la strategia della Regione: 'È partito un monitoraggio a tappeto tramite la piattaforma ‘Ares’ per mappare quali plessi hanno i condizionatori, come sono messe le aree verdi e quali soluzioni temporanee sono state adottate finora. Come Amministrazione abbiamo poi già chiesto formalmente al ministero dell'Istruzione di inserire il comfort ambientale e l'adattamento climatico tra le priorità assolute della prossima programmazione triennale di edilizia scolastica 2026-2028'.

'Non avevo dubbi sull’attenzione della Regione – conclude Paldino – ma adesso bisogna correre. Il censimento è utile per capire dove intervenire, ma i nostri ragazzi e gli educatori hanno lavorato in condizioni difficilissime e non possono aspettare i tempi della burocrazia romana. Serve una programmazione nazionale che aiuti concretamente i Comuni, proprietari degli immobili, a installare i refrigeratori. Dobbiamo garantire aule salubri e fresche già a partire dal prossimo anno scolastico'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Maranello, 63enne straniero condannato per atti persecutori ed estorsione: arrestato

Maranello, 63enne straniero condannato per atti persecutori ed estorsione: arrestato

Modena, aumentano infortuni e malattie professionali

Modena, aumentano infortuni e malattie professionali

Turismo lento nella montagna modenese: 50 appuntamenti per Modena e Cimone slow

Turismo lento nella montagna modenese: 50 appuntamenti per Modena e Cimone slow

Inceneritore di Modena, Pulitanò: ‘La politica fa il gioco delle tre carte’

Inceneritore di Modena, Pulitanò: ‘La politica fa il gioco delle tre carte’

'Sicurezza, in centro episodi esecrabili, voglio capire il livello di controlli'

'Sicurezza, in centro episodi esecrabili, voglio capire il livello di controlli'

Pericolose per la sicurezza pubblica: foglio di via per due donne bulgare

Pericolose per la sicurezza pubblica: foglio di via per due donne bulgare

Articoli più Letti Nomadi: dal Comune 80.000 euro in più per includere Sinti e Rom

Nomadi: dal Comune 80.000 euro in più per includere Sinti e Rom

Ad un mese dall'attentato, informativa del sindaco con attacco al fratello di una vittima: 'In malafede, strumentalizza il dolore'

Ad un mese dall'attentato, informativa del sindaco con attacco al fratello di una vittima: 'In malafede, strumentalizza il dolore'

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Festa dell’Unità Città di Modena al Parco Amendola: domani si parte

Festa dell’Unità Città di Modena al Parco Amendola: domani si parte

Articoli Recenti Castaldini (Fi): 'Tempi del 118, il nodo dell’arrivo in Ps e l’indicatore sbagliato dell’assessore Fabi'

Castaldini (Fi): 'Tempi del 118, il nodo dell’arrivo in Ps e l’indicatore sbagliato dell’assessore Fabi'

Nuova giunta di Carpi, Righi ricuce con la Depietri: 'Scelta condivisa'. E il Pd plaude al nuovo assetto

Nuova giunta di Carpi, Righi ricuce con la Depietri: 'Scelta condivisa'. E il Pd plaude al nuovo assetto

Carpi, oggi Righi presenta i nuovi assessori. Depietri (Pd) lo avvisa dopo lo schiaffo su Aimag: 'Noi imprescindibili'

Carpi, oggi Righi presenta i nuovi assessori. Depietri (Pd) lo avvisa dopo lo schiaffo su Aimag: 'Noi imprescindibili'

'Chi ha parlato a La Pressa sarà fuori dalla Lega'

'Chi ha parlato a La Pressa sarà fuori dalla Lega'