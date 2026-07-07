Nuova giunta di Carpi, Righi ricuce con la Depietri: 'Scelta condivisa'. E il Pd plaude al nuovo assetto

'Accogliamo con soddisfazione la nuova composizione della Giunta comunale presentata dal sindaco Riccardo Righi, che apre una nuova fase del mandato amministrativo. Ne esce un gruppo di lavoro rafforzato ed una riorganizzazione delle deleghe pensata per affrontare le sfide dei prossimi anni. Riteniamo particolarmente significativo l'ingresso in Giunta di Maurizio Maio, già capogruppo del Partito Democratico nella scorsa consiliatura e attuale vicesegretario cittadino del PD. A lui vengono affidate deleghe strategiche come governo del territorio, rigenerazione urbana, edilizia privata, sviluppo economico, politiche per il lavoro e il Patto per l'innovazione e la transizione sostenibile. La sua nomina rappresenta il riconoscimento di un percorso politico e amministrativo costruito negli anni con serietà, competenza e spirito di servizio'. Così il Pd di Carpi esprime soddisfazione per il nuovo assetto di giunta.

Parole che fanno il paio con quelle del sindaco Righi (video sotto) che parla di rapporti distesi con il Pd carpigiano dopo il caso Aimag. 'Col segretario Depietri ho un rapporto di trasparenza - ha detto Righi -. Sapeva dell'inserimento delle nuove figure, non lo scoprirà dai giornali. Ho fatto anche un passaggio con il gruppo di maggioranza per aggiornali delle scelte e del percorso fatto per arrivare all'ingresso di Maio e Cattabriga'.





'Salutiamo con favore l'ingresso in Giunta di Enrico Cattabriga, espressione della lista civica Carpi a Colori - Riccardo Righi Sindaco.

Le deleghe affidategli, che spaziano dalle politiche giovanili e dalla partecipazione civica all'innovazione tecnologica, alla transizione digitale e all'intelligenza artificiale, rappresentano ambiti sempre più strategici per costruire una città moderna, aperta e vicina ai cittadini - aggiunge il Pd -. Tra le altre novità della nuova composizione, è importante sottolineare la redistribuzione di ruoli che valorizza ulteriormente i nostri assessori PD già presenti in Giunta. Giuliano Albarani vede ulteriormente confermato il proprio compito, mentre la vicesindaca Mariella Lugli, aggiunge alle sue competenze la guida dei lavori pubblici, così come Paola Poletti integra nel suo ruolo agricoltura e fiere locali. In ultimo, rivolgiamo un sincero ringraziamento a Paolo Malvezzi per il lavoro svolto in questi anni di mandato. Con impegno, disponibilità e competenza ha seguito deleghe particolarmente complesse, contribuendo concretamente all'azione dell'Amministrazione e al raggiungimento degli importanti risultati ottenuti nella prima parte della consiliatura. Questa riorganizzazione rafforza ulteriormente il nostro contributo all'azione di governo della città. Le deleghe affidate ai nostri assessori riguardano alcuni dei principali assi di sviluppo di Carpi: la trasformazione urbana, la sostenibilità economica, la scuola, la cultura, il commercio, i lavori pubblici e la valorizzazione del territorio.Siamo consci della responsabilità generata da questo rinnovo e guardiamo con fiducia alla nuova Giunta, consapevoli della competenza dei nostri esponenti, che sono pronti ad affrontare la seconda parte del mandato nel solco degli obbiettivi con cui abbiamo ottenuto la fiducia della cittadinanza'.