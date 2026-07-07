Carpi, oggi Righi presenta i nuovi assessori. Depietri (Pd) lo avvisa dopo lo schiaffo su Aimag: 'Noi imprescindibili'

Questa mattina il sindaco di Carpi Riccardo Righi presenterà i nuovi assessori e il nuovo assetto di giunta. E proprio alla vigilia dell'atteso rimpasto arriva una lettera di 'avviso' del segretario cittadino Pd Daniela Depietri. Ancora risentita per lo schiaffo ricevuto su Aimag, la Depietri pone a Righi le proprie condizioni in vista del rimpasto.
'In merito alla nomina del nuovo presidente di Aimag, ritengo opportuno intervenire su alcuni elementi, per necessità di chiarezza - scrive la Depietri in una lettera aperta pubblicata dal quotidiano online Voce -. Il sindaco di Carpi è stato eletto grazie alla fiducia dei cittadini e al fondamentale e dirimente sostegno del Partito Democratico, che a tutt’oggi rappresenta di gran lunga la principale forza politica della città. Il rapporto tra sindaco e Pd è improntato alla condivisione di un progetto riformista, ben esplicitato nel programma elettorale - che continua a essere sostenuto con convinzione dal nostro partito. Trovo quindi improprio e destituito di fondamento che la nomina del nuovo Presidente sia rappresentata come una contrapposizione personalistica, tra il sindaco e me'.
'Per quanto riguarda Aimag, la posizione del Pd è sempre stata ispirata alla tutela dell'azienda, del suo valore strategico per il territorio e della sua capacità di continuare a garantire servizi di qualità ai cittadini e occupazione per i propri dipendenti.