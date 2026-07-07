Carpi, oggi Righi presenta i nuovi assessori. Depietri (Pd) lo avvisa dopo lo schiaffo su Aimag: 'Noi imprescindibili'

Questa mattina il sindaco di Carpi Riccardo Righi presenterà i nuovi assessori e il nuovo assetto di giunta. E proprio alla vigilia dell'atteso rimpasto arriva una lettera di 'avviso' del segretario cittadino Pd Daniela Depietri. Ancora risentita per lo schiaffo ricevuto su Aimag, la Depietri pone a Righi le proprie condizioni in vista del rimpasto.

'In merito alla nomina del nuovo presidente di Aimag, ritengo opportuno intervenire su alcuni elementi, per necessità di chiarezza - scrive la Depietri in una lettera aperta pubblicata dal quotidiano online Voce -. Il sindaco di Carpi è stato eletto grazie alla fiducia dei cittadini e al fondamentale e dirimente sostegno del Partito Democratico, che a tutt’oggi rappresenta di gran lunga la principale forza politica della città. Il rapporto tra sindaco e Pd è improntato alla condivisione di un progetto riformista, ben esplicitato nel programma elettorale - che continua a essere sostenuto con convinzione dal nostro partito. Trovo quindi improprio e destituito di fondamento che la nomina del nuovo Presidente sia rappresentata come una contrapposizione personalistica, tra il sindaco e me'.

'Per quanto riguarda Aimag, la posizione del Pd è sempre stata ispirata alla tutela dell'azienda, del suo valore strategico per il territorio e della sua capacità di continuare a garantire servizi di qualità ai cittadini e occupazione per i propri dipendenti.

In questo quadro, avevamo espresso l'auspicio che si potesse giungere a una riconferma della presidente uscente Paola Ruggero, riconoscendone l’ottimo lavoro svolto: una valutazione politica manifestata con trasparenza e senso di responsabilità. Successivamente, la segreteria del Pd di Carpi aveva confermato tale indirizzo politico, rimettendo al sindaco, come giusto che fosse, la valutazione complessiva della situazione. Il confronto sviluppatosi, a livello provinciale, ha indotto il sindaco ad una conclusiva, legittima decisione diversa - continua la Depietri -. La nomina del nuovo presidente apre ora una nuova fase. Al nuovo vertice di Aimag rivolgiamo gli auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che le sfide che attendono l'azienda richiederanno competenza, equilibrio e una forte attenzione agli interessi delle comunità servite. Per il Partito Democratico resta prioritario continuare a lavorare per il rafforzamento di Aimag, salvaguardandone il radicamento territoriale, la qualità dei servizi e la prospettiva di sviluppo. Su questi obiettivi continueremo a offrire il nostro contributo, con spirito costruttivo e nel rispetto delle responsabilità istituzionali di ciascuno. Di certo, il sostegno del Partito Democratico di Carpi all’attuale Giunta resta una condizione imprescindibile per qualsiasi realizzazione amministrativa e decisionale'.