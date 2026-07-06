'Chi ha parlato a La Pressa sarà fuori dalla Lega'

Il divieto di rilasciare dichiarazioni, come se il problema fosse il nostro articolo e non il suo contenuto, non smentito, arriva dopo il racconto pubblicato da La Pressa, che ha ricostruito la spaccatura interna al direttivo modenese in vista del congresso: una frattura nata nella riunione di una decina di giorni fa, quando la convocazione del congresso doveva ancora arrivare, e di fronte alla proposta, considerata imposta e senza margini di discussione, di una candidatura unitaria per la segreteria cittadina orientata alla riconferma della segretaria uscente Caterina Bedostri. Quasi una soluzione prendere o lasciare che non è piaciuta. Da qui la divergenza più di metodo che di merito rispetto al nome, ma sufficiente a portare il fronte di chi non ci stava, alla proposta di un'altra candidatura.
Il congresso modenese assume un peso politico particolare: Modena, come capoluogo, è il comune più rilevante della provincia, e la segreteria cittadina rappresenta il baricentro dell’organizzazione territoriale.
La nuova segreteria sarà quindi chiamata a invertire la tendenza, contribuendo alla ricostruzione del consenso in vista delle elezioni politiche del prossimo anno e sostenendo l’azione consiliare oggi rappresentata dal consigliere Giovanni Bertoldi. Ore decisive, le prossime, per capire se il tentativo di trovare una mediazione tra le parti per evitare quanto meno uno scontro diretto avrà un esito favorevole. Nel frattempo, per ordine del commissario provinciale Corti, subentrato alla guida del partito modenese dopo l'uscita dell'ex segretario Golinelli, confluito in Futuro Nazionale, l'ordine è di bocche cucite. 'Vietato parlare con la stampa. Chi lo ha fatto con La Pressa sarà fuori'.
Gi.Ga.