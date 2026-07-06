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De Pascale scende al 12esimo posto per gradimento in Italia tra i presidenti di Regione

De Pascale scende al 12esimo posto per gradimento in Italia tra i presidenti di Regione

De Pascale, nella tornata elettorale che lo ha incoronato presidente della Regione aveva raccolto un consenso pari al 56,8%, oggi scende al 52%

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Con il 52% di gradimento, il presidente dell'Emilia-Romagna. Michele de Pascale - eletto nel 2024 con il centrosinistra - è al 12esimo posto tra i governatori più amati d'Italia (qui la classifica dei sindaci).

E' quanto emerge dall'analisi del 'Governance Poll 2026' sull'apprezzamento dei governatori regionali realizzato dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il quotidiano 'il Sole 24 Ore'. De Pascale, nella tornata elettorale che lo ha incoronato presidente della Regione aveva raccolto un consenso pari al 56,8%: lo scostamento, rispetto al risultato del sondaggio è quindi di 4,8 punti percentuali.

Guardando alla classifica generale e, in particolare, alle prime dieci posizioni in testa si colloca Antonio Decaro, presidente della Puglia, con il 66% di gradimento, seguito da Alberto Stefani, presidente del Veneto, con il 65%. Sul terzo gradino del podio Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 64%. Condividono la quarta posizione con il 60% Roberto Occhiuto (Calabria) e Alberto Cirio (Piemonte).

Al sesto posto il presidente della Lombardia Attilio Fontana con il 57% e al settimo il presidente della Toscana Eugenio Giani con il 56,5%,. In ottava posizione. ex aequo, i presidenti di Sicilia e Basilicata, Renato Schifani e Vito Bardi entrambi con il 56% e in decima posizione, ancora a pari merito, Roberto Fico (Campania) e Francesco Acquaroli (Marche) con il 55%.

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