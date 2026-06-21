Non si allenta l'ondata di calore che sta investendo l'Emilia-Romagna, anzi si allarga. Se oggi il bollino rosso dell'Arpae per il disagio bioclimatico riguarda tutti i capoluoghi di provincia (con l'esclusione di Ravenna, Forlì e Rimini in arancione) e le pianure delle province di Ferrara, Modena e Piacenza, domani saranno in rosso tutti i capoluoghi (escluso Rimini) e tutte le aree di pianura, esclusa la Romagna. Per martedì bollino rosso per Bologna, Ravenna, Ferrara, Modena, Reggio, Parma e Piacenza e le rispettive aree di pianura.
Allerta caldo: domani giornata da bollino rosso in Emilia Romagna
Domani saranno in rosso tutti i capoluoghi (escluso Rimini) e tutte le aree di pianura, esclusa la Romagna
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