Nomadi trasferiti: il Pd di Modena plaude alla scelta dell'Amministrazione

“Dopo il tragico episodio del 28 febbraio e l’innalzamento della tensione, la Prefettura ha chiesto un intervento immediato. In meno di 48 ore, il Comune ha individuato una soluzione temporanea per mettere in sicurezza un nucleo con cinque minori, garantendo al tempo stesso controllo, accompagnamento sociale e presenza educativa”. Lo hanno dichiarato il segretario cittadino del Partito Democratico Diego Lenzini e il consigliere comunale Lucia Connola sul caso del nuovo trasferimento dei nomadi . “Non uno sgombero improvvisato, ma un intervento gestito - proseguono Lenzini e Connola - area privata, collaborazione con la Diocesi, presenza di una realtà associativa, supporto della Polizia Locale, consenso del nucleo coinvolto e soprattutto nessuna criticità segnalata dopo il trasferimento”.

“Un ringraziamento è doveroso agli operatori dei servizi sociali e agli agenti della Polizia locale - aggiungono Lenzini e Connola - per la professionalità con la quale stanno gestendo questa situazione”.“Questa è la differenza tra chi amministra e chi commenta - sottolineano il segretario dem e la consigliera comunale - la legalità non è uno slogan semplice: sgomberare, spostare, allontanare, ma la realtà è più complessa. La legalità vera è quella che tiene insieme sicurezza e responsabilità, regole e tutela dei più fragili.È quella che non si limita a spostare un problema da un quartiere all’altro, ma prova a risolverlo nel tempo; di garantire contemporaneamente la tutela dei minori e ottemperare alla necessità di dare un domicilio certo a chi è soggetto a misure restrittive”.

“Tutto ciò è esattamente quello che sta facendo l’Amministrazione, lavorando a una soluzione definitiva per superare precarietà e irregolarità in modo strutturale, mettendo al centro in primis i minori e progetti di recupero - ricordano - perché su temi come questo serve serietà, non propaganda, capacità di stare nella complessità e non slogan. Il Partito Democratico continuerà a sostenere con determinazione un approccio basato sui fatti, sulla responsabilità istituzionale a partire dalla tutela dei minori - concludono Lenzini e Connola - che mette al centro la legalità e al contempo respingendo ogni tentativo di strumentalizzazione che non offre soluzioni ma solo divisioni, polemiche e paure”.

Nella foto alcune case mobili nell'area di via Divisione Acqui dove sono ospitati anche i Nomadi precedentemente collocati in via provvisorie a San Pancrazio, dopo la chiusura dell'area abusiva di San Matteo