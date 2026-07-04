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Droga, Mazzi: 'La giunta di Modena vuole aprire tre nuovi drop in'

Droga, Mazzi: 'La giunta di Modena vuole aprire tre nuovi drop in'

'Oltre a quello di via Benassi, uno per quartiere, in modo che il carico di persone con dipendenza venga ripartito sul territorio'

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'La maggioranza che governa Modena avrebbe prospettato la possibilità che vengano realizzati altri tre drop in città, oltre a quello di via Benassi, uno per quartiere, in modo che il carico di persone con dipendenza venga ripartito sul territorio, lasciando solo nel drop in di via Benassi l’apertura notturna nei mesi dell’emergenza freddo. La notizia è stata lanciata lo scorso giovedì sera durante il Consiglio del Quartiere 2. Se fosse vera, una simile proposta sarebbe insostenibile'.

E' quanto dichiara Andrea Mazzi, capogruppo di Modena in ascolto, che già in passato aveva proposto di spostare dalla Sacca il Drop in di via Benassi, la struttura di riduzione del danno che ha causato tanti disagi ai residenti nell'area dal tempo della sua apertura.

'La ripartizione non funzionerebbe – spiega Mazzi –. Anzitutto, finché le piazze di spaccio del parco XXII aprile, dell’R-Nord e del Tempio restano attive, per i consumatori di sostanze il drop in più vicino resterà quello di via Benassi e quindi non si vede perché debbano recarsi da un’altra parte di Modena che sarebbe senz’altro più disagevole. Inoltre quattro strutture hanno costi maggiori che una sola: maggiori costi fissi e maggiori costi per le utenze.

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In tempi di budget per la sanità già al limite non si capisce perché si debba caricare di ulteriori costi'.

'Ribadisco quanto già detto in altre occasioni – continua Mazzi –. Nel campo delle dipendenze la priorità sono le comunità terapeutiche, non i drop in, perché esse sono i luoghi in cui è possibile il recupero integrale delle persone, in modo che possano tornare a vivere una vita piena, essere libere ed inserite nella vita sociale. Ora è gravissimo che oggi non ci siano risorse sufficienti per accogliere nelle comunità terapeutiche tutte le persone che lo chiedono. Non avere posti nelle comunità è come non avere posti negli ospedali per ricoverare i malati'.

'Aumentando le risorse destinate a strutture di riduzione del danno – conclude Mazzi –, le risorse per le strutture terapeutiche saranno minori. Diamo ai tossicodipendenti le risposte di cui hanno bisogno. Non carichiamo Modena di nuove strutture che danno un sostegno limitato e creano disagio, allontaniamo il drop in dalle centrali di spaccio. Chiudiamo via Benassi ora'.

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