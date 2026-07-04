Mezzetti su Muzzarelli: 'Io sono libero, qualcun altro deve liberarsi da fantasmi che ancora lo assediano'

'Noi in Emilia Romagna abbiamo un problema da decenni di radicamento mafioso, ma su questo non c'è nessuna percezione da parte dei cittadini. Questo tema infatti non pesa nella quotidianità nei cittadini rispetto ai furti o alle rapine perchè spesso l'infiltrazione mafiosa non ci tocca da vicino.
E il sindaco è intervenuto nuovamente anche sull'attentato del 16 maggio. 'Si è trattato del primo episodio del genere accaduto in Italia e per questo ha comprensibilmente ottenuto una visibilità a livello internazionale. Si è trattato di un fatto gravissimo e il primo pensiero va sempre ai feriti e alle loro famiglie - ha aggiunto Mezzetti -. Noi siamo in contatto con le famiglie e parliamo con tutti, chi dice il contrario afferma il falso e accende solamente la polemica. Il fatto che El Koudri non facesse parte di nessuna cellula terroristica organizzata, come affermato dal ministro Piantedosi, non toglie che i problemi psichiatrici non possano convivere anche con l'essere invasato magari da messaggi cercati su internet. Assurdo in questo contesto che qualcuno mi abbia accusato di insabbiare qualcosa, lo ribadisco: si è trattato di un attentato, ma la natura di questo attentato non spetta a me valutarla, ma agli inquirenti.
E infine l'inevitabile riferimento al dualismo con Giancarlo Muzzarelli: 'Qualcuno ha ironizzato sul fatto che Modena ha due sindaci, il sindaco sono io e non mi devo liberare di nulla - ha detto Mezzetti -. Forse qualcun altro deve liberarsi di fantasmi che ancora lo assediano. Io sono sempre stato una persona libera e anche per questo non mi faccio tutti amici, nemmeno dalla mia parte. Penso con la mia testa, non ho tessere di partito e questo mi offre la possibilità di confrontarmi con chiunque senza pregiudizi, anche dialogando con l'opposizione perchè la conoscenza è importante. Questa mia libertà non tutti l'apprezzano, se ne faranno una ragione'.