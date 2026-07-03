Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, spaccio in zona Tempio: polizia locale arresta 30enne nigeriano

Modena, spaccio in zona Tempio: polizia locale arresta 30enne nigeriano

Il Gip ha convalidato l'arresto disponendo nei confronti dell'indagato la misura cautelare del divieto di dimora a Modena

2 minuti di lettura

Si è svolto questa mattina il processo per direttissima nei confronti di un trentenne nigeriano arrestato nel pomeriggio di mercoledì 2 luglio dalla Polizia locale di Modena per spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi pianificati di controllo del territorio finalizzati al contrasto del degrado urbano e dello spaccio nella zona Tempio-Stazione, anche in risposta ad alcune segnalazioni dei cittadini.

L'intervento è scattato nel corso del servizio in via Nicolò dell'Abate, dove gli agenti hanno assistito a uno scambio di sostanza stupefacente tra due uomini. In particolare, gli operatori hanno notato un uomo consegnare una banconota ricevendo in cambio un piccolo involucro che il trentenne aveva estratto dalla bocca.

I due sono stati fermati immediatamente e sottoposti a controllo. Gli accertamenti hanno consentito di verificare che era appena avvenuta la cessione di una dose di eroina. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro insieme al denaro utilizzato per l'acquisto e al telefono cellulare impiegato per i contatti tra i due.

Lo spacciatore, un trentenne pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, è stato quindi arrestato in flagranza di reato e accompagnato presso il Comando di via Galilei, a disposizione dell'Autorità giudiziaria in attesa del giudizio con rito direttissimo.

L'acquirente è stato invece segnalato, secondo normativa, alla Prefettura di Modena quale assuntore di sostanze stupefacenti. Contestualmente, gli è stata ritirata la patente di guida ai fini della sospensione, in quanto aveva la disponibilità materiale di un veicolo.

Nel corso dell'udienza, il Gip del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto effettuato dalla Polizia locale, disponendo nei confronti dell'indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune e nella provincia di Modena. Il Pubblico ministero titolare dell'indagine ha inoltre convalidato tutti i sequestri eseguiti nel corso dell'intervento.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Nasce l’Associazione I Love Modena Est: consegnata panchina al centro diurno

Nasce l’Associazione I Love Modena Est: consegnata panchina al centro diurno

Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

'La paura non può diventare normalità': Meschieri anche a Reggio Emilia unisce i cittadini

'La paura non può diventare normalità': Meschieri anche a Reggio Emilia unisce i cittadini

Modena, due auto della polizia locale in aiuto ai colleghi di Pavullo che hanno subito il nubifragio

Modena, due auto della polizia locale in aiuto ai colleghi di Pavullo che hanno subito il nubifragio

Modena, i nomadi di San Matteo spostati a San Pancrazio trasferiti di nuovo in via Divisione Acqui

Modena, i nomadi di San Matteo spostati a San Pancrazio trasferiti di nuovo in via Divisione Acqui

Modena, dal Genoa arrivano il portiere Leonardo Consiglio e il difensore Martino Odero

Modena, dal Genoa arrivano il portiere Leonardo Consiglio e il difensore Martino Odero

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Modena, due commercianti sorprendono a rubare tre minorenni, picchiati brutalmente finiscono in ospedale

Modena, due commercianti sorprendono a rubare tre minorenni, picchiati brutalmente finiscono in ospedale

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Mirandola, scontro tra auto e moto: muore 35enne

Mirandola, scontro tra auto e moto: muore 35enne

Modena, 800 grammi di hashish nascosti in una siepe: polizia locale sequestra droga per 10mila euro

Modena, 800 grammi di hashish nascosti in una siepe: polizia locale sequestra droga per 10mila euro

Punta coltello alla gola e minaccia guardia in sala scommesse: voleva rapinare, è stato arrestato

Punta coltello alla gola e minaccia guardia in sala scommesse: voleva rapinare, è stato arrestato

Fugge in monopattino, semina il panico e aggredisce carabinieri: bloccato 16enne

Fugge in monopattino, semina il panico e aggredisce carabinieri: bloccato 16enne