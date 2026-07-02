Modena, dal Genoa arrivano il portiere Leonardo Consiglio e il difensore Martino Odero

Il Modena calcio ha acquisitato a titolo definitivo dal Genoa Leonardo Consiglio, con diritto di riacquisto a favore della società ligure. Il giovane portiere ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029, con opzione un’ulteriore stagione.

Classe 2006, nato a Genova, muove i primi passi in società dilettantistiche prima di approdare all’età di 13 anni alla Sampdoria, dove rimane per due stagioni. In Under 15 inizia poi il suo percorso con la maglia del Genoa, club nel quale si laurea campione d’Italia nella categoria Under 18 e cresce fino alla Primavera, guadagnandosi anche diverse chiamate nelle nazionali giovanili azzurre.

Nell’estate del 2025 si trasferisce in prestito alle Dolomiti Bellunesi, vivendo la sua prima esperienza tra i professionisti in Serie C. Titolare inamovibile, si distingue con 9 clean sheet in 35 presenze.





Sempre dal Genoa arriva a Modena Martino Odero, che ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029, con opzione un’ulteriore stagione. Difensore classe 2007 di Albissola, è partito dal settore giovanile del Vado. Dopo le esperienze al Veloce e all’Albissola è entrato nel vivaio del Genoa in Under 13 ed è arrivato fino alla Primavera, raccogliendo nell’ultima stagione 4 assist e un gol in 36 partite.

Già nazionale italiano dall’Under 15 all’Under 19, nel 2025 ha vinto il Torneo di Viareggio col club rossoblù.





Proprio al Genoa è stato ceduto invece a titolo definitivo Samuel Wiafe. Cresciuto nel Settore Giovanile gialloblù, Samuel ha vestito la maglia canarina dall’Under 15 fino alla Prima Squadra, completando un percorso di crescita che lo ha portato a esordire tra i professionisti. Nell’ultima stagione si è messo in evidenza nel campionato di Serie B, collezionando 9 presenze e un assist, fino alla convocazione del ct Alberto Bollini per l’Europeo Under 19, attualmente in corso in Galles.