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Modena, due commercianti sorprendono a rubare tre minorenni, picchiati brutalmente finiscono in ospedale

Modena, due commercianti sorprendono a rubare tre minorenni, picchiati brutalmente finiscono in ospedale

Dopo il furto li hanno minacciati con un coltello e hanno scagliato al loro indirizzo diverse bottiglie di vetro

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Il 29 maggio scorso, a Modena, un intervento d’urgenza dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha interrotto una violenta escalation criminale originata dal tentativo di furto all’interno di un minimercato multietnico della zona.
Tre giovanissimi minorenni, sono stati sorpresi dai titolari dell'esercizio commerciale mentre cercavano di nascondere della merce tra gli abiti: la reazione del gruppo è stata immediata e violenta con l’aggressione fisica commessa nei confronti dei due commercianti, nel tentativo di assicurarsi la fuga.
La vicenda ha assunto contorni ancora più violenti più tardi quando, dopo appena alcuni minuti, i tre giovani sono ritornati di fronte al negozio e, invece di fuggire, hanno affrontato nuovamente i titolari con atteggiamento di sfida, minacciandoli con un coltello e scagliando al loro indirizzo diverse bottiglie di vetro.
Il tempestivo coordinamento tra le forze dell’ordine ha permesso di bloccare il diciassettenne proprio mentre tentava un secondo disperato tentativo di fuga, grazie all'azione congiunta dei militari dell'Arma e del personale della locale Questura, libero dal servizio.
Gli altri due complici sono stati rintracciati poco dopo nelle vicinanze: al termine degli accertamenti, data la loro età di 14 e di 13 anni, sono stati riaffidati ai rispettivi genitori.
Per il ragazzo di diciassette anni, già noto alle forze dell’ordine, l’Autorità Giudiziaria minorile ha disposto il trasferimento presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Ancona e, a seguito dell’udienza di convalida, è stato rimesso in libertà. L’intera refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Nella vicenda, ad avere la peggio sono stati i due commercianti, entrambi di origini bengalesi, trasportati d'urgenza al locale Policlinico: il primo ha riportato lesioni giudicate guaribili in trenta giorni, mentre l'altro si trova tuttora ricoverato per traumi lievi, fortunatamente non in pericolo di vita.

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