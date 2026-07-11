Lega Modena, congresso di rottura, ma per il segretario Bedostri il racconto è stato un 'puerile gossip'

'Si è concluso il Congresso della sezione cittadina della Lega di Modena e nel solco della continuità vince il Congresso il segretario uscente Caterina Bedostri con circa il 70% dei voti dei congressisti.Nonostante il caldo opprimente e diverse imbarazzanti 'veline' giornalistiche che nei giorni scorsi avevano cercato di screditare la Lega locale alimentando false polemiche e divisioni interne, l'affluenza dei congressisti è stata altissima sfiorando l'82% dei Soci ordinari militanti della Sezione di Modena'.Con queste parole il commissario provinciale Lega, Stefano Corti, commenta in una nota l'esito del congresso pubblicato in anteprima da La Pressa. Come già pubblicato , Caterina Bedostri è diventata segretario con 16 voti contro i 7 di Valentina Mazzacurati. Eletti nel Consiglio direttivo di Sezione Salvatrice Assenza, Emanuele Presicci, Giovanni Bertoldi, Maurizio Colombo, Stefano Prampolini e Fabio Spiganti.'La Lega di Modena sceglie l'affidabilità ed il radicamento nel territorio, un plauso meritato a Caterina Bedostri che molto bene ha fatto nella passata segretaria e che moltissimo farà nei 3 anni a venire con un programma incentrato su Comunicazione di qualità, alleanze paritarie con gli alleati, rilancio di importanti temi come il federalismo, l'identità, la sicurezza e la difesa delle imprese, dei Professionisti e dei lavoratori autonomi.Un sincero ringraziamento a Valentina Mazzacurati che si è candidata alimentando un sano e proficuo confronto' - ha detto il commissario Corti.

'Aggiungo i miei ringraziamenti a chi mi ha votato e anche a chi non lo ha fatto dimostrando comunque attaccamento alla Lega, spirito di partecipazione e senso civico. La Lega è una grande Comunità in cui ci si confronta e si cresce insieme. Tuttavia il rispetto della gerarchia e il lavoro di squadra sono requisiti fondamentali nella nuova segreteria cittadina. Quindi da domani si lavora gomito a gomito senza personalismi e incontinenze mediatiche, perché come dice un vecchio adagio, tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. Lascio i puerili infondati gossip giornalistici a chi passa le sue giornate sui social senza incontrare la gente vera per strada e ai banchetti della Lega, noi siamo la Lega del fare, tra la gente e per la gente. E da oggi saremo ancora più vicini alla parte produttiva del Paese che proprio nel modenese vanta i migliori imprenditori' - ha aggiunto polemicamente la riconfermata segretaria cittadina Caterina Bedostri.

Al di là del giudizio della Bedostri, per la quale evidentemente le anticipazioni (rivelatesi corrette) del nostro giornale sarebbero 'puerili infondati gossip giornalistici', resta la spaccatura all'internodel Carroccio di Modena, con un congresso che ha visto salire la tensione tra le due candidate e un risultato che si è comunque materializzato con uno scarto di 9 voti: appunto 16 della Bedostri contro 7 della Mazzacurati.Nella foto Corti, Mazzacurati e Bedostri