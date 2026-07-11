Modena piange il professor Vivoli, una vita per la sanità

Modena piange la scomparsa, a 93 anni, del professor Gianfranco Vivoli, stimatissimo medico igienista e colonna della sanità pubblica. Solo lo scorso settembre, il Professore aveva festeggiato insieme a familiari, collaboratori e all'intera cittadinanza il 50esimo anniversario della fondazione del Laboratorio e poliambulatorio Test di Modena, da lui fondato nel 1975 e portato avanti dal figlio e da storici collaboratori, oggi uno dei centri più moderni e all'avanguardia nella medicina privata e convenzionata anche nel campo del welfare aziendale con laboratori ed ambuatori mobili.



Il rettore Rita Cucchiara e la comunità accademica di Unimore hanno espresso profondo cordoglio per lo stimato docente. Laureato in Medicina e in Farmacia, Vivoli è stato professore ordinario di Igiene dal 1978. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha diretto le Scuole di specializzazione in Igiene e in Medicina del lavoro, il Dipartimento di Scienze biomediche e, dal 2000 al 2008, il Dipartimento di Scienze di Sanità pubblica.

Autore di oltre duecento pubblicazioni, è stato un pioniere nello studio degli inquinanti ambientali, coordinando importanti progetti internazionali. Il professor Marco Vinceti, suo allievo e Direttore del Dipartimento, lo ricorda con commozione: 'Impossibile condensare i suoi meriti, dalla pionieristica ricerca europea sul piombo ambientale all'apertura dell'Igiene verso l'epidemiologia ambientale. Di lui ricorderemo sempre lo stile umano, attento verso tutti e di straordinaria eleganza'.

Alla famiglia giungono le condoglianze dell'intera comunità. I funerali si terranno lunedì 13 luglio alle 10 dalla Casa Funeraria di Modena. Per l'occasione, la sede centrale del Laboratorio Test rimarrà chiusa dalle 10 alle 13.

