Modena piange la scomparsa, a 93 anni, del professor Gianfranco Vivoli, stimatissimo medico igienista e colonna della sanità pubblica. Solo lo scorso settembre, il Professore aveva festeggiato insieme a familiari, collaboratori e all'intera cittadinanza il 50esimo anniversario della fondazione del Laboratorio e poliambulatorio Test di Modena, da lui fondato nel 1975 e portato avanti dal figlio e da storici collaboratori, oggi uno dei centri più moderni e all'avanguardia nella medicina privata e convenzionata anche nel campo del welfare aziendale con laboratori ed ambuatori mobili.
Il rettore Rita Cucchiara e la comunità accademica di Unimore hanno espresso profondo cordoglio per lo stimato docente. Laureato in Medicina e in Farmacia, Vivoli è stato professore ordinario di Igiene dal 1978. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha diretto le Scuole di specializzazione in Igiene e in Medicina del lavoro, il Dipartimento di Scienze biomediche e, dal 2000 al 2008, il Dipartimento di Scienze di Sanità pubblica.
Autore di oltre duecento pubblicazioni, è stato un pioniere nello studio degli inquinanti ambientali, coordinando importanti progetti internazionali. Il professor Marco Vinceti, suo allievo e Direttore del Dipartimento, lo ricorda con commozione: 'Impossibile condensare i suoi meriti, dalla pionieristica ricerca europea sul piombo ambientale all'apertura dell'Igiene verso l'epidemiologia ambientale. Di lui ricorderemo sempre lo stile umano, attento verso tutti e di straordinaria eleganza'.
Alla famiglia giungono le condoglianze dell'intera comunità. I funerali si terranno lunedì 13 luglio alle 10 dalla Casa Funeraria di Modena. Per l'occasione, la sede centrale del Laboratorio Test rimarrà chiusa dalle 10 alle 13.
Modena piange il professor Vivoli, una vita per la sanità
Docente Unimore e fondatore 51 anni fa del laboratorio Test, è scomparso all'età di 93 anni. Lunedì i funerali
Modena piange la scomparsa, a 93 anni, del professor Gianfranco Vivoli, stimatissimo medico igienista e colonna della sanità pubblica. Solo lo scorso settembre, il Professore aveva festeggiato insieme a familiari, collaboratori e all'intera cittadinanza il 50esimo anniversario della fondazione del Laboratorio e poliambulatorio Test di Modena, da lui fondato nel 1975 e portato avanti dal figlio e da storici collaboratori, oggi uno dei centri più moderni e all'avanguardia nella medicina privata e convenzionata anche nel campo del welfare aziendale con laboratori ed ambuatori mobili.
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