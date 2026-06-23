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Modena, controlli ad auto in transito: tre patenti ritirate in una sera

Modena, controlli ad auto in transito: tre patenti ritirate in una sera

Dalla Polizia Locale. Il servizio nella notte in via Emilia Ovest e via Piave. Documento ritirato anche ad un 20enne neopatentato, positivo all'alcol test

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Nella notte di venerdì 19 giugno la Polizia locale ha effettuato un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di ebbrezza.
Nel corso della prima parte del servizio, gli agenti hanno accompagnato presso il Comando una persona sorpresa a circolare contromano in via Piave. L'uomo, 31 anni, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol. Dopo l'identificazione è stato denunciato per la violazione dell'articolo 186, comma 7, del Codice della strada, con conseguente ritiro della patente di guida.

I controlli sono poi proseguiti in via Emilia Ovest, dove sono state accertate ulteriori violazioni. Un uomo di 56 anni è stato sanzionato per violazione dell'articolo 172 del Codice della strada, che disciplina l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Un conducente di 20 anni, neopatentato, è stato invece sanzionato per violazione dell'articolo 186 del Codice della strada, che sanziona la guida in stato di ebrezza. Il controllo etilometrico ha rilevato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, per il conducente è quindi scattato il ritiro della patente.
Lo stesso provvedimento è stato adottato nei confronti di un uomo di 28 anni, anche lui sanzionato per violazione dell'articolo 186 del Codice della strada, che aveva un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente.
L'attività rientra nei servizi di controllo svolti dalla Polizia locale per garantire la sicurezza della circolazione stradale e prevenire comportamenti che possono mettere a rischio l'incolumità degli utenti della strada.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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