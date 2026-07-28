Modena, truffa ad un’anziana: arrestato 37enne, gioielli riconsegnati alla vittima

La polizia di Modena ha arrestato un 37enne per truffa aggravata a una donna di 73 anni.

Nella giornata di ieri, intorno alle 18, la Squadra Volante è intervenuta presso un’abitazione in zona Sant’Agnese Nuova su segnalazione del nipote della vittima, preoccupato che la nonna potesse essere stata truffata. Gli agenti portatisi sul posto hanno fermato e identificato il 37enne, che si trovava ancora sul pianerottolo di casa, il quale alla vista della Polizia ha cercato di darsi alla fuga.

L’uomo è stato trovato in possesso di un portagioie, contenente una serie di monili in oro di proprietà della vittima.

La donna era stata contattata telefonicamente da un sedicente poliziotto che, dopo averle detto di essere coinvolta nell’ambito di una indagine per una rapina in una gioielleria, per dimostrare la sua estraneità ai fatti l’aveva convinta a raccogliere tutto l’oro e i gioielli in suo possesso per consegnarli a un collega, che si sarebbe presentato da lì a breve. Poco dopo, infatti, l’indagato si è recato a casa della donna che gli ha affidato tutti i suoi monili, come richiesto. Questa mattina, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.