Modena, in Municipio i militari dell'Accademia che hanno salvato un uomo a Trieste

Il sindaco Massimo Mezzetti ha ricevuto oggi, accompagnati dal Comandante dell'Accademia, il Generale di Divisione Stefano Messina, i militari dell'Accademia Militare di Modena, quattro Ufficiali e due Sottufficiali, che lo scorso 12 luglio hanno soccorso un uomo che era finito con la sua auto nelle acque del molo di Trieste.

'Con questo gesto il sindaco ha voluto non solo ringraziare il Tenente Gabriele De Giuseppe, il Capitano Piergiorgio Andreucci, il Capitano Alberto Esposto, il Capitano Carmelo Opromolla, il Sergente Danilo Carta e il Sergente Emanuele Caramello a nome della città ma sottolineare quanto sia radicato il rapporto dell'Accademia Militare con Modena e quanto i modenesi siano orgogliosi di questo gesto compiuto in modo tempestivo per salvare una vita e che ha avuto risonanza nazionale' - si legge in una nota.

A ognuno di loro il Sindaco ha donato una copia di “Il centro storico di Modena ieri e oggi”, libro fotografico che racconta le mutazioni del cuore della città.