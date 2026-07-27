Modena, si sospetta caso di arbovirosi, ma gli esami sono negativi: trattamenti sospesi
Nel primo pomeriggio di oggi, l'Igiene Pubblica dell'Ausl ha informato infatti l’Amministrazione comunale dell'esito degli esami di laboratorio
Nel primo pomeriggio di oggi, l'Igiene Pubblica dell'Ausl ha informato infatti l’Amministrazione comunale dell'esito degli esami di laboratorio che hanno escluso si tratti di infezione da Dengue, Chikungunya o Zika, le tre malattie virali trasmesse dalla zanzara tigre.
L’ordinanza firmata dal sindaco viene pertanto revocata e sono interrotti i trattamenti avviati, in via cautelativa, come previsto dal Piano di sorveglianza arbovirosi 2026.
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