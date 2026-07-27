Modena, si sospetta caso di arbovirosi, ma gli esami sono negativi: trattamenti sospesi

Il sospetto caso di arbovirosi segnalato a Modena in una zona vicino a via Ludovico Ariosto nella giornata di oggi è negativo; sono stati pertanto interrotti i trattamenti straordinari di disinfestazione contro la zanzara tigre.

Nel primo pomeriggio di oggi, l'Igiene Pubblica dell'Ausl ha informato infatti l’Amministrazione comunale dell'esito degli esami di laboratorio che hanno escluso si tratti di infezione da Dengue, Chikungunya o Zika, le tre malattie virali trasmesse dalla zanzara tigre.

L’ordinanza firmata dal sindaco viene pertanto revocata e sono interrotti i trattamenti avviati, in via cautelativa, come previsto dal Piano di sorveglianza arbovirosi 2026.



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