Suicidio assistito, Cgil: 'Grande soddisfazione per la legge approvata in Emilia Romagna'

'Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione da parte dell’Assemblea Legislativa regionale della Legge sul suicidio medicalmente assistito. Questa è stata una battaglia politica di civiltà per la nostra Organizzazione, intrapresa per tutte le persone che chiedevano di poter esercitare un diritto sancito dalla Corte Costituzionale e in particolare un impegno di cui ci eravamo fatti carico anche a partire dalla richiesta di uno storico delegato metalmeccanico modenese, che prima di lasciarci a causa di una male incurabile, aveva rivolto un accorato appello affinché a tutte le persone nella sua condizione fosse data la possibilità di scegliere un fine vita dignitoso'. Così, in una nota la Cgil.
'Una battaglia non per sé ma per gli altri, che oggi arriva a compimento. Si tratta quindi di un provvedimento a lungo atteso, che deve garantire a chi ha deciso di ricorre al suicidio assistito un presa in carico sollecita e compatibile con le proprie condizioni cliniche, garantendo dignità nel percorso di fine vita. La Cgil, con memorie scritte e nelle audizioni che si sono succedute fin dal 2024 sul tema, ha fortemente sostenuto la necessità di una Legge quale strumento atto a garantire l’efficacia del rispetto dei diritti fondamentali delle persone, a partire dal diritto alla cura e all’autodeterminazione sul fine vita, nei casi e con le garanzie individuate dalla Corte Costituzionale.