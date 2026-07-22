Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, Cgil, Uil e Ugl contro Seta: 'Stangata sui biglietti, ma attenzione ai lavoratori tragicamente assente'

Modena, Cgil, Uil e Ugl contro Seta: 'Stangata sui biglietti, ma attenzione ai lavoratori tragicamente assente'

'Questi lavoratori e queste lavoratrici meritano un Contratto Unico che dia risposte e certezze economiche e normative. Migliore salario e migliori condizioni'

3 minuti di lettura

'Carta dei servizi 2026, maggiore qualità, maggiore efficienza, maggiore sostenibilità con il ricambio di oltre il 50% della flotta negli ultimi cinque anni (140 milioni investiti). Aumento dei chilometri percorsi, aumento delle corse effettuate e aumento dei passeggeri trasportati “per un servizio pubblico essenziale orientato alla comunità e al miglioramento continuo”. Da ieri poi, abbiamo appreso, anche maggiori risorse, perché l’aumento delle tariffe deliberato sui tre bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, ovviamente genererà di conseguenza ricavi maggiori. Seta perciò continuerà a puntare su queste peculiarità e su questi numeri perché ogni “passo avanti nel trasporto pubblico è un passo avanti per il territorio e per le persone che lo vivono”. Questo abbiamo letto recentemente sulla stampa locale. Ma c’è un tragico assente in tutto questo, un elefante nella stanza potremmo dire, che continua a non essere messo al centro di ogni discussione relativa a Seta e al trasporto pubblico e che ancora una volta non abbiamo ritrovato nelle dichiarazioni apparse in questi giorni. Ci riferiamo al “fattore lavoro”, ai lavoratori e alle lavoratrici che questi risultati consentono con la loro attività e la loro professionalità quotidianamente.

Spazio ADV dedicata a novisad
Che sono spesso sottoposti a condizioni di lavoro e turni eccessivi, anche in relazione al deficit strutturale di personale in un settore complesso e svuotato economicamente dal sottofinanziamento del Fondo Nazionale dei Trasporti. Questi lavoratori e queste lavoratrici meritano rispetto e dignità'. Così le segreterie regionali Filt Cgil Uiltrasporti Uil Faisa Cisal Ugl Autoferro.


'Questi lavoratori e queste lavoratrici meritano attenzione da parte della dirigenza aziendale e degli enti soci proprietari, perché sono queste persone che mandano avanti il servizio, tra mille difficoltà e sacrifici, e garantiscono efficienza e qualità anche in un contesto di vessazioni e di rischi lavorativi aggravati rispetto al passato se pensiamo alle condizioni climatiche eccessive e gli stress termici a cui sono sottoposti gli operatori e gli autisti, nonché ovviamente ai rischi all’incolumità fisica dovuti alle molteplici aggressioni spesso salite agli onori della cronaca in questi anni. Questi lavoratori e queste lavoratrici meritano un Contratto Unico che dia risposte e certezze economiche e normative. Migliore salario e migliori condizioni di lavoro. Questa è la priorità assoluta e tutti i soggetti, a partire dalla dirigenza aziendale fino ad arrivare agli enti proprietari, devono mettere in campo o reperire le risorse necessarie per dare risposta a lavoratori e lavoratrici. Non si può attendere ulteriormente.

Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro dell’Emilia Romagna sono da mesi impegnati in una strenua trattativa per traguardare questo obiettivo, e a novembre hanno concluso una pre-intesa sugli aspetti economici. E’ di questi giorni la riapertura della discussione sugli aspetti normativi e la richiesta di un calendario serrato per chiudere il confronto in tempi brevi. Ma per farlo serve la garanzia delle risorse che Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro dell’Emilia Romagna hanno già sollecitato dalla proprietà senza, sin qui, ottenere adeguato riscontro - aggiungono i sindacati -. Se si vuole salvare il trasporto pubblico locale e salvare un servizio essenziale per le nostre comunità occorre intervenire senza ulteriori indugi garantendo le risorse necessarie a dare le risposte economiche e di tutela rivendicate a gran voce dal sindacato e necessarie e non più procrastinabili. Serve un Contratto Unico che dia dignità al lavoro in Seta. Invitiamo pertanto la dirigenza e gli enti soci a essere conseguenti rispetto a quanto dichiarato e da noi appreso dagli organi di stampa e dare corso ad una trattativa serrata, già a partire dal prossimo incontro di giovedì 30 luglio per giungere quanto prima ad una soluzione e sottoscrizione condivisa'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Maxi stangata biglietti del bus a Modena, Vaccari (Pd): 'Colpa dei tagli del Governo'

Maxi stangata biglietti del bus a Modena, Vaccari (Pd): 'Colpa dei tagli del Governo'

Trasporto pubblico a Modena, stangata senza precedenti sul prezzo del biglietto: la rabbia di Federconsumatori

Trasporto pubblico a Modena, stangata senza precedenti sul prezzo del biglietto: la rabbia di Federconsumatori

Moschea via delle Suore: il Comune finanzia e accelera sulla ristrutturazione

Moschea via delle Suore: il Comune finanzia e accelera sulla ristrutturazione

Spaccio di droga a Modena, 18 arresti: tre uomini finiscono in carcere

Spaccio di droga a Modena, 18 arresti: tre uomini finiscono in carcere

Modena, maxi stangata biglietti Seta, la delibera non passa nemmeno dal Consiglio: l'ok oggi in giunta

Modena, maxi stangata biglietti Seta, la delibera non passa nemmeno dal Consiglio: l'ok oggi in giunta

Modena, dopo oltre un secolo Enzo Ferrari di nuovo in figurina

Modena, dopo oltre un secolo Enzo Ferrari di nuovo in figurina

Articoli più Letti Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

Modena merita di più, giovedì la passeggiata del Comitato contro il degrado

Modena merita di più, giovedì la passeggiata del Comitato contro il degrado

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Articoli Recenti Fratelli d'Italia Modena, 400 persone alla cena a Villa Cesi con Galeazzo Bignami

Fratelli d'Italia Modena, 400 persone alla cena a Villa Cesi con Galeazzo Bignami

Gestione Opera Pia Castiglioni privatizzata: i sindaci dei Comuni del distretto spiegano la scelta

Gestione Opera Pia Castiglioni privatizzata: i sindaci dei Comuni del distretto spiegano la scelta

'Rifiuti, +8,8% approvato con un solo fine settimana di istruttoria: ModenaperModena unico voto contrario'

'Rifiuti, +8,8% approvato con un solo fine settimana di istruttoria: ModenaperModena unico voto contrario'

Rifiuti Modena, Mezzetti a Paldino: 'Io coerente con programma elettorale, tu lo hai tradito'

Rifiuti Modena, Mezzetti a Paldino: 'Io coerente con programma elettorale, tu lo hai tradito'